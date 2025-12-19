https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-sezar-yasasi-yaptirimlarinin-kaldirilmasini-memnuniyetle-1101983215.html

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

19.12.2025

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD Senatosu’nun Suriye’ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası’nı yürürlükten kaldırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Keçeli, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. Keçeli, söz konusu kararın Suriye’nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik uluslararası işbirliğini teşvik etmesini temenni ettiklerini belirterek, bu adımın ülkede istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini kaydetti. ABD Senatosu, 2026 mali yılına ilişkin 901 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı. Savunma bütçesi kapsamında kabul edilen düzenlemeler arasında, 2019 yılında yürürlüğe giren ve Suriye’ye yönelik yaptırımlar öngören Sezar Yasası’nın iptal edilmesi de yer aldı. Söz konusu düzenlemenin Senato’da kabul edilmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde savunma bütçesini onaylamasıyla birlikte Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlar resmen yürürlükten kalktı. Yasanın iptal edilmesiyle, Mart 2025’te Ahmed Şara liderliğinde kurulan yeni Suriye yönetiminin desteklenmesi çerçevesinde, yabancı yatırım ve uluslararası yardımların ülkeye yeniden yönelmesinin beklendiği ifade ediliyor.

türki̇ye

suriye

