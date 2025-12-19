Türkiye
Boşaltılan binanın çatısından kopan beton parçaları park halindeki araçların üzerine düştü
Boşaltılan binanın çatısından kopan beton parçaları park halindeki araçların üzerine düştü
19.12.2025
türki̇ye
i̇stanbul
beton
zeytinburnu
araç
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde tahliye edilen 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar, park halinde bulunan 3 aracın üzerine düştü. Yaralanan olmadığı olayda araçlar ise kullanılamaz hale geldi.İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla sokağı kapattı.İtfaiye ekiplerinin bölgedeki incelemesinin sürdüğü bildirildi.
türki̇ye
i̇stanbul
zeytinburnu
01:00 19.12.2025
Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binadan kopan beton parçaları sokakta bulunan 3 aracı kullanılamaz hale getirdi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı kapattı.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde tahliye edilen 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar, park halinde bulunan 3 aracın üzerine düştü. Yaralanan olmadığı olayda araçlar ise kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla sokağı kapattı.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki incelemesinin sürdüğü bildirildi.
