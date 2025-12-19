https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/bosaltilan-binanin-catisindan-kopan-beton-parcalari-park-halindeki-araclarin-uzerine-dustu-1101943914.html

Boşaltılan binanın çatısından kopan beton parçaları park halindeki araçların üzerine düştü

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binadan kopan beton parçaları sokakta bulunan 3 aracı kullanılamaz hale getirdi. Polis ekipleri... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde tahliye edilen 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar, park halinde bulunan 3 aracın üzerine düştü. Yaralanan olmadığı olayda araçlar ise kullanılamaz hale geldi.İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla sokağı kapattı.İtfaiye ekiplerinin bölgedeki incelemesinin sürdüğü bildirildi.

