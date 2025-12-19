BM raporu: Gazze'de en az 1.6 milyon kişi akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/bm-raporu-gazzede-en-az-16-milyon-kisi-akut-gida-guvensizligi-ile-karsi-karsiya-1101987725.html
2025-12-19T18:21+0300
2025-12-19T18:21+0300
2025-12-19T18:21+0300
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkesin ardından yapılan son IPC analizine göre, Ağustos 2025’te kıtlık tespit edilen önceki değerlendirmeye kıyasla gıda güvenliği ve beslenme alanlarında kayda değer iyileşmeler görülmektedir” denildi.Buna karşın raporda, söz konusu iyileşmelere rağmen en az 1.6 milyon kişinin 2026 Nisan ortasına kadar halen yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği içinde yaşamaya devam edeceği vurgulandı.‘Genel durum hala kritik’Rapora göre bu nüfusun 1.03 milyonu IPC’de ‘kriz’ düzeyini ifade eden 3. aşamada, 571 bini ‘acil durum’ anlamına gelen 4. aşamada, bin 900 kişi ise ‘kıtlık’ olarak tanımlanan 5. aşamada yer alıyor. Genel durumun ise halen ‘kritik’ olduğu kaydedildi.37 bin hamile ve emziren kadının acil desteğe ihtiyacı varIPC raporunda ayrıca, Ekim 2025–Ekim 2026 döneminde Gazze Şeridi genelinde 6–59 aylık çocuklar arasında yaklaşık 101 bin akut yetersiz beslenme vakası görülmesinin beklendiği, bunların 31 bininin ağır vakalar olacağının öngörüldüğü belirtildi.Raporda Gazze’deki durumun son derece kırılgan olduğu vurgulanarak, şimdiye kadar kaydedilen iyileşmelerin sürdürülebilir, genişletilmiş ve kesintisiz insani ve ticari erişime bağlı olduğu ifade edildi.Yeniden çatışmaların başlaması ve insani yardımların kesintiye uğraması gibi en kötü senaryo altında ise Gazze Şeridi’nin tamamının Nisan 2026 ortasına kadar kıtlık riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkesin ardından yapılan son IPC analizine göre, Ağustos 2025’te kıtlık tespit edilen önceki değerlendirmeye kıyasla gıda güvenliği ve beslenme alanlarında kayda değer iyileşmeler görülmektedir” denildi.
Buna karşın raporda, söz konusu iyileşmelere rağmen en az 1.6 milyon kişinin 2026 Nisan ortasına kadar halen yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği içinde yaşamaya devam edeceği vurgulandı.
‘Genel durum hala kritik’
Rapora göre bu nüfusun 1.03 milyonu IPC’de ‘kriz’ düzeyini ifade eden 3. aşamada, 571 bini ‘acil durum’ anlamına gelen 4. aşamada, bin 900 kişi ise ‘kıtlık’ olarak tanımlanan 5. aşamada yer alıyor. Genel durumun ise halen ‘kritik’ olduğu kaydedildi.
37 bin hamile ve emziren kadının acil desteğe ihtiyacı var
IPC raporunda ayrıca, Ekim 2025–Ekim 2026 döneminde Gazze Şeridi genelinde 6–59 aylık çocuklar arasında yaklaşık 101 bin akut yetersiz beslenme vakası görülmesinin beklendiği, bunların 31 bininin ağır vakalar olacağının öngörüldüğü belirtildi.
Buna ek olarak, 37 bin hamile ve emziren kadının acil beslenme desteğine ihtiyaç duyacağı
tahmini paylaşıldı.
Raporda Gazze’deki durumun son derece kırılgan olduğu vurgulanarak, şimdiye kadar kaydedilen iyileşmelerin sürdürülebilir, genişletilmiş ve kesintisiz insani ve ticari erişime bağlı olduğu ifade edildi.
Yeniden çatışmaların başlaması ve insani yardımların kesintiye uğraması gibi en kötü senaryo altında ise Gazze Şeridi’nin tamamının Nisan 2026 ortasına kadar kıtlık riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.