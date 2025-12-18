https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/istahimizin-sirri-cozuluyor-bilim-insanlari-tokluk-proteininin-anahtarini-buldu-1101934691.html
İştahımızın sırrı çözülüyor: Bilim insanları 'tokluk' proteininin anahtarını buldu
İştahımızın sırrı çözülüyor: Bilim insanları 'tokluk' proteininin anahtarını buldu
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, iştahı ve enerji dengesini kontrol eden bir proteinin çalışması için başka bir 'yardımcı' proteine ihtiyaç duyduğunu keşfetti. Bu buluşun... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T17:14+0300
2025-12-18T17:14+0300
2025-12-18T17:14+0300
sağlik
kilo
kilo verme
fazla kilolu
iştah
araştırma
protein
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098368635_0:91:709:490_1920x0_80_0_0_2794eeedccd845ce6fd9823a2e1dfb68.jpg
Birmingham Üniversitesi'nden bilim insanlarının öncülük ettiği uluslararası araştırma ekibi, vücudun iştahını ve enerji dengesini düzenleyen MC3R adlı proteinin tek başına çalışamadığını ortaya çıkardı. Science Signaling dergisinde yayımlanan yeni çalışmaya göre, bu proteinin düzgün işlev görmesi için MRAP2 adlı başka bir 'yardımcı' proteine ihtiyacı var. Bu ikili, vücudun enerjiyi depolayıp depolamayacağına veya kullanıp kullanmayacağına karar vermede kilit rol oynuyor.Araştırma, daha önce MRAP2 proteininin iştahı kontrol eden başka bir protein (MC4R) için de hayati olduğunu göstermişti. Yeni çalışma, aynı desteğin benzer yapıdaki MC3R proteini için de geçerli olduğunu kanıtladı.Mutasyonlar iştah sinyallerini zayıflatıyorAraştırmacılar, bazı obezite vakalarında tespit edilen genetik mutasyonları da inceledi. Deneyler, MRAP2 proteinindeki bu mutasyonların, MC3R proteininin sinyal gücünü artıramadığını gösterdi. Bu durumda, iştahı düzenleyen sistem tam kapasite çalışamıyor.Çalışmanın başyazarı Dr. Caroline Gorvin, bulguların önemini şöyle aktardı: Gelecekteki tedavilere ışık tutabilirBu keşif, genetik olarak kilo almaya yatkın bireyler için yeni bir risk belirteci sunuyor. Araştırmacılar, MRAP2'nin iştahla ilgili sinyalleri nasıl desteklediğini daha iyi anlayarak, gelecekte bu proteini hedef alan ilaçlar geliştirilebileceğini umuyor. Bu tür tedaviler, tokluk hissini güçlendirerek aşırı yemeyi azaltabilir ve vücudun enerji dengesini iyileştirebilir. Böylece, tek başına diyetin yeterli olmadığı durumlarda yeni kilo kontrolü seçenekleri doğabileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/obezite-tedavisinde-cigir-acacak-kesif-vucut-yagini-yoneten-sistem-bulundu-1101236892.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098368635_0:80:709:612_1920x0_80_0_0_992f05ea0e3229b4595899426d67f6ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kilo, kilo verme, fazla kilolu, iştah, araştırma, protein
kilo, kilo verme, fazla kilolu, iştah, araştırma, protein
İştahımızın sırrı çözülüyor: Bilim insanları 'tokluk' proteininin anahtarını buldu
Bilim insanları, iştahı ve enerji dengesini kontrol eden bir proteinin çalışması için başka bir 'yardımcı' proteine ihtiyaç duyduğunu keşfetti. Bu buluşun, neden bazı insanların kilo vermekte daha çok zorlandığına dair genetik bir ipucu olabileceği aktarıldı.
Birmingham Üniversitesi'nden bilim insanlarının öncülük ettiği uluslararası araştırma ekibi, vücudun iştahını ve enerji dengesini düzenleyen MC3R adlı proteinin tek başına çalışamadığını ortaya çıkardı.
Science Signaling dergisinde yayımlanan yeni çalışmaya göre, bu proteinin düzgün işlev görmesi için MRAP2 adlı başka bir 'yardımcı' proteine ihtiyacı var. Bu ikili, vücudun enerjiyi depolayıp depolamayacağına veya kullanıp kullanmayacağına karar vermede kilit rol oynuyor.
Araştırma, daha önce MRAP2 proteininin iştahı kontrol eden başka bir protein (MC4R) için de hayati olduğunu göstermişti. Yeni çalışma, aynı desteğin benzer yapıdaki MC3R proteini için de geçerli olduğunu kanıtladı.
Mutasyonlar iştah sinyallerini zayıflatıyor
Araştırmacılar, bazı obezite vakalarında tespit edilen genetik mutasyonları da inceledi. Deneyler, MRAP2 proteinindeki bu mutasyonların, MC3R proteininin sinyal gücünü artıramadığını gösterdi. Bu durumda, iştahı düzenleyen sistem tam kapasite çalışamıyor.
Çalışmanın başyazarı Dr. Caroline Gorvin, bulguların önemini şöyle aktardı:
Bu bulgular, hormon sisteminde enerji dengesi ve iştah gibi temel işlevlerle ilgili neler olup bittiğine dair bize önemli ipuçları veriyor. MRAP2 proteininin bu temel iştah düzenleyici proteinler için kilit bir yardımcı olarak tanımlanması, obeziteye genetik yatkınlığı olan insanlar için yeni ipuçları ve MRAP2 mutasyonlarının nasıl açık bir risk göstergesi olduğunu da anlamamızı sağlıyor.
Gelecekteki tedavilere ışık tutabilir
Bu keşif, genetik olarak kilo almaya yatkın bireyler için yeni bir risk belirteci sunuyor. Araştırmacılar, MRAP2'nin iştahla ilgili sinyalleri nasıl desteklediğini daha iyi anlayarak, gelecekte bu proteini hedef alan ilaçlar geliştirilebileceğini umuyor.
Bu tür tedaviler, tokluk hissini güçlendirerek aşırı yemeyi azaltabilir ve vücudun enerji dengesini iyileştirebilir.
Böylece, tek başına diyetin yeterli olmadığı durumlarda yeni kilo kontrolü seçenekleri doğabileceği bildirildi.