https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/istahimizin-sirri-cozuluyor-bilim-insanlari-tokluk-proteininin-anahtarini-buldu-1101934691.html

İştahımızın sırrı çözülüyor: Bilim insanları 'tokluk' proteininin anahtarını buldu

İştahımızın sırrı çözülüyor: Bilim insanları 'tokluk' proteininin anahtarını buldu

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, iştahı ve enerji dengesini kontrol eden bir proteinin çalışması için başka bir 'yardımcı' proteine ihtiyaç duyduğunu keşfetti. Bu buluşun... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-18T17:14+0300

2025-12-18T17:14+0300

2025-12-18T17:14+0300

sağlik

kilo

kilo verme

fazla kilolu

iştah

araştırma

protein

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098368635_0:91:709:490_1920x0_80_0_0_2794eeedccd845ce6fd9823a2e1dfb68.jpg

Birmingham Üniversitesi'nden bilim insanlarının öncülük ettiği uluslararası araştırma ekibi, vücudun iştahını ve enerji dengesini düzenleyen MC3R adlı proteinin tek başına çalışamadığını ortaya çıkardı. Science Signaling dergisinde yayımlanan yeni çalışmaya göre, bu proteinin düzgün işlev görmesi için MRAP2 adlı başka bir 'yardımcı' proteine ihtiyacı var. Bu ikili, vücudun enerjiyi depolayıp depolamayacağına veya kullanıp kullanmayacağına karar vermede kilit rol oynuyor.Araştırma, daha önce MRAP2 proteininin iştahı kontrol eden başka bir protein (MC4R) için de hayati olduğunu göstermişti. Yeni çalışma, aynı desteğin benzer yapıdaki MC3R proteini için de geçerli olduğunu kanıtladı.Mutasyonlar iştah sinyallerini zayıflatıyorAraştırmacılar, bazı obezite vakalarında tespit edilen genetik mutasyonları da inceledi. Deneyler, MRAP2 proteinindeki bu mutasyonların, MC3R proteininin sinyal gücünü artıramadığını gösterdi. Bu durumda, iştahı düzenleyen sistem tam kapasite çalışamıyor.Çalışmanın başyazarı Dr. Caroline Gorvin, bulguların önemini şöyle aktardı: Gelecekteki tedavilere ışık tutabilirBu keşif, genetik olarak kilo almaya yatkın bireyler için yeni bir risk belirteci sunuyor. Araştırmacılar, MRAP2'nin iştahla ilgili sinyalleri nasıl desteklediğini daha iyi anlayarak, gelecekte bu proteini hedef alan ilaçlar geliştirilebileceğini umuyor. Bu tür tedaviler, tokluk hissini güçlendirerek aşırı yemeyi azaltabilir ve vücudun enerji dengesini iyileştirebilir. Böylece, tek başına diyetin yeterli olmadığı durumlarda yeni kilo kontrolü seçenekleri doğabileceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/obezite-tedavisinde-cigir-acacak-kesif-vucut-yagini-yoneten-sistem-bulundu-1101236892.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kilo, kilo verme, fazla kilolu, iştah, araştırma, protein