https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/bazi-rayli-sistemler-yeni-yilin-ilk-gunu-ucretsiz-olacak-1101950526.html

Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak

Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2026’da bazı raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre vatandaşlar Başkentray, Marmaray... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T09:58+0300

2025-12-19T09:58+0300

2025-12-19T09:58+0300

türki̇ye

ray

ücretsiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099992524_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c3fbf3230cfb6a168c3cd57fede0de31.jpg

Yeni yılın ilk gününe ilişkin toplu ulaşım düzenlemesi Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazandı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.1 Ocak 2026’da ücretsiz ulaşımKarara göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü, vatandaşlar belirlenen raylı sistemlerden ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama, yılın ilk gününde şehir içi ve şehirler arası ulaşımı kapsıyor.Ücretsiz olacak hatlar açıklandıÜcretsiz ulaşım hizmeti verilecek hatlar şöyle sıralandı:Belirlenen hatlarda 1 Ocak 2026 boyunca yapılacak tüm seferler ücretsiz olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/ikinci-el-arac-alim-satiminda-harc-donemi-basliyor-1101949766.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ray, ücretsiz