Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2026'da bazı raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vatandaşlar Başkentray, Marmaray... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
Yeni yılın ilk gününe ilişkin toplu ulaşım düzenlemesi Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazandı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.1 Ocak 2026’da ücretsiz ulaşımKarara göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü, vatandaşlar belirlenen raylı sistemlerden ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama, yılın ilk gününde şehir içi ve şehirler arası ulaşımı kapsıyor.Ücretsiz olacak hatlar açıklandıÜcretsiz ulaşım hizmeti verilecek hatlar şöyle sıralandı:Belirlenen hatlarda 1 Ocak 2026 boyunca yapılacak tüm seferler ücretsiz olacak.
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak

09:58 19.12.2025
© AAMetro İstanbul
Metro İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© AA
Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2026’da bazı raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yılın ilk gününde ücretsiz yararlanabilecek.
Yeni yılın ilk gününe ilişkin toplu ulaşım düzenlemesi Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazandı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Ocak 2026’da ücretsiz ulaşım

Karara göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü, vatandaşlar belirlenen raylı sistemlerden ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama, yılın ilk gününde şehir içi ve şehirler arası ulaşımı kapsıyor.

Ücretsiz olacak hatlar açıklandı

Ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek hatlar şöyle sıralandı:
Başkentray
Marmaray
İZBAN
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
Belirlenen hatlarda 1 Ocak 2026 boyunca yapılacak tüm seferler ücretsiz olacak.
İkinci el araç satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
EKONOMİ
İkinci el araç alım-satımında harç dönemi başlıyor
09:30
