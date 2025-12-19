https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/balinalarinin-nefesinde-olumcul-bir-virus-tespit-edildi-1101951375.html
Balinaların nefesinde ölümcül bir virüs tespit edildi
Balinaların nefesinde ölümcül bir virüs tespit edildi
Sputnik Türkiye
Dronlar kullanılarak balinaların nefesinden alınan örnekler, bu dev deniz canlılarının sağlık durumuna dair önemli ipuçları verdi. Bilim insanları, balina ve... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T10:53+0300
2025-12-19T10:53+0300
2025-12-19T10:59+0300
dünya
balina
virüs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091463518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c3d6176c4968776000f64bd09e0c045.jpg
Bilim insanları, dronlar yardımıyla balinaların nefesini inceleyerek sağlık durumları hakkında önemli bilgilere ulaştı.Araştırmada, kambur balinalar ve diğer balina türleri su yüzüne çıkıp nefes aldıkları sırada oluşan damlacıklar özel ekipmanlara sahip dronlarla toplandı. Bu yöntemle, balinalara zarar vermeden veya onları strese sokmadan örnek almak mümkün oldu.Toplanan örneklerde, dünya genelinde balina ve yunusların toplu şekilde karaya vurmasına neden olan oldukça bulaşıcı bir virüs tespit edildi. Bu bulgu, deniz memelilerinin karşı karşıya olduğu sağlık risklerinin daha iyi anlaşılmasını sağladı.Toplu ölümlere yol açıyorBilim insanları, cetacean morbillivirus adı verilen ve balinalar için potansiyel olarak ölümcül olan bir virüsün, Arktik dairesinin kuzeyinde dolaşımda olduğunu ilk kez doğruladı.Oldukça bulaşıcı olan bu hastalık, yunuslar, balinalar ve muturlar (Phocoena cinsine bağlı yunussu balina türü) arasında hızla yayılıyor; ağır hastalıklara ve toplu ölümlere yol açıyor. Virüs türler arasında geçiş yapabiliyor ve okyanusları aşarak deniz memelileri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/bilim-insanlari-fiber-optik-kablolari-balina-takip-sistemine-donusturdu-1100298363.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091463518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8dde13ad0047a0f447d4cf25a486aeb3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balina, virüs
Balinaların nefesinde ölümcül bir virüs tespit edildi
10:53 19.12.2025 (güncellendi: 10:59 19.12.2025)
Dronlar kullanılarak balinaların nefesinden alınan örnekler, bu dev deniz canlılarının sağlık durumuna dair önemli ipuçları verdi. Bilim insanları, balina ve yunusların toplu karaya vurmasına yol açan bulaşıcı bir virüs tespit etti.
Bilim insanları, dronlar yardımıyla balinaların nefesini inceleyerek sağlık durumları hakkında önemli bilgilere ulaştı.
Araştırmada, kambur balinalar ve diğer balina türleri su yüzüne çıkıp nefes aldıkları sırada oluşan damlacıklar özel ekipmanlara sahip dronlarla toplandı. Bu yöntemle, balinalara zarar vermeden veya onları strese sokmadan örnek almak mümkün oldu.
Toplanan örneklerde, dünya genelinde balina ve yunusların toplu şekilde karaya vurmasına neden olan oldukça bulaşıcı bir virüs tespit edildi. Bu bulgu, deniz memelilerinin karşı karşıya olduğu sağlık risklerinin daha iyi anlaşılmasını sağladı.
Toplu ölümlere yol açıyor
Bilim insanları, cetacean morbillivirus adı verilen ve balinalar için potansiyel olarak ölümcül olan bir virüsün, Arktik dairesinin kuzeyinde dolaşımda olduğunu ilk kez doğruladı.
Oldukça bulaşıcı olan bu hastalık, yunuslar, balinalar ve muturlar (Phocoena cinsine bağlı yunussu balina türü) arasında hızla yayılıyor; ağır hastalıklara ve toplu ölümlere yol açıyor. Virüs türler arasında geçiş yapabiliyor ve okyanusları aşarak deniz memelileri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.