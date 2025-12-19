https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/balinalarinin-nefesinde-olumcul-bir-virus-tespit-edildi-1101951375.html

Balinaların nefesinde ölümcül bir virüs tespit edildi

Dronlar kullanılarak balinaların nefesinden alınan örnekler, bu dev deniz canlılarının sağlık durumuna dair önemli ipuçları verdi. Bilim insanları, balina ve... 19.12.2025

Bilim insanları, dronlar yardımıyla balinaların nefesini inceleyerek sağlık durumları hakkında önemli bilgilere ulaştı.Araştırmada, kambur balinalar ve diğer balina türleri su yüzüne çıkıp nefes aldıkları sırada oluşan damlacıklar özel ekipmanlara sahip dronlarla toplandı. Bu yöntemle, balinalara zarar vermeden veya onları strese sokmadan örnek almak mümkün oldu.Toplanan örneklerde, dünya genelinde balina ve yunusların toplu şekilde karaya vurmasına neden olan oldukça bulaşıcı bir virüs tespit edildi. Bu bulgu, deniz memelilerinin karşı karşıya olduğu sağlık risklerinin daha iyi anlaşılmasını sağladı.Toplu ölümlere yol açıyorBilim insanları, cetacean morbillivirus adı verilen ve balinalar için potansiyel olarak ölümcül olan bir virüsün, Arktik dairesinin kuzeyinde dolaşımda olduğunu ilk kez doğruladı.Oldukça bulaşıcı olan bu hastalık, yunuslar, balinalar ve muturlar (Phocoena cinsine bağlı yunussu balina türü) arasında hızla yayılıyor; ağır hastalıklara ve toplu ölümlere yol açıyor. Virüs türler arasında geçiş yapabiliyor ve okyanusları aşarak deniz memelileri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

