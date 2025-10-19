https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/bilim-insanlari-fiber-optik-kablolari-balina-takip-sistemine-donusturdu-1100298363.html

Bilim insanları fiber optik kabloları balina takip sistemine dönüştürdü

ABD’nin Washington eyaletindeki Salish Denizi'nde daha önce internet için kullanılan fiber optik kablolar, bu kez deniz memelilerini korumak için suya bırakıldı. Amaç, bu kabloları dev bir sualtı mikrofonuna dönüştürmek. Bilim insanları, bu teknoloji sayesinde orka sürülerinin yerini, hareket yönünü ve davranışlarını anlık olarak takip etmeyi hedefliyor.Teknoloji nasıl çalışıyor? Bilim insanları DAS (Dağıtılmış Akustik Algılama) adı verilen yöntemle kabloları sensöre dönüştürdü. Bu yöntem sayesinde kablo boyunca binlerce sanal mikrofon oluşuyor. Hareket eden orka seslerinin konumu hesaplanabiliyor. Göç yolları ve avlanma davranışları takip edilebiliyor.Sadece başlangıç olabilir Uzmanlar, dünya okyanus tabanında 1.4 milyon kilometre fiber optik kablo bulunduğunu söylüyor. Eğer bu proje başarıya ulaşırsa, bu altyapı tüm okyanusları izleyen küresel bir yaşam ağına dönüşebilir.Neden orklar için kritik? “Southern Resident” orka grubu, dünyada en tehlikedeki orka topluluklarından biri ve sayıları yalnızca 75 civarında. Uzmanlara göre gemi trafiği ve sualtı gürültüsü, zehirli kimyasal birikimi, avlarının yok olması gibi durumlar orkalar için büyük tehdit olulşturuyor.

