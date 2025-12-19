https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/avustralyada-bondi-plaji-saldirisi-sonrasi-genis-kapsamli-silah-geri-alim-programi-baslatildi-1101949409.html

Avustralya'da Bondi Plajı saldırısı sonrası 'geniş kapsamlı silah geri alım' programı başlatıldı

Avustralya'da Bondi Plajı saldırısı sonrası 'geniş kapsamlı silah geri alım' programı başlatıldı

Sputnik Türkiye

Avustralya hükümeti, Bondi Plajı'nda düzenlenen ve ülkenin son onlarca yıldaki en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçen silahlı saldırının ardından yeni bir... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T09:23+0300

2025-12-19T09:23+0300

2025-12-19T09:23+0300

dünya

anthony albanese

bondi plajı

sidney

avustralya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101798374_0:71:1024:647_1920x0_80_0_0_46b4d1c5cde9608e0736ec93b5a043e6.jpg

Avustralya hükümeti, Bondi Plajı'nda düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından ülke genelinde yeni bir silah geri alım programı başlatacağını açıkladı. Yetkililer, bunun 35 kişinin öldürüldüğü ve 23 kişinin yaralandığı 1996'daki Port Arthur Katliamı sonrasında hayata geçirilen düzenlemelerden bu yana en büyük silah geri alım hamlesi olduğunu belirtti.Pazar günü Bondi Plajı'nda düzenlenen Yahudi festivalinde iki silahlı saldırganın ateş açması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Polis, saldırıyı resmen 'terör eylemi' olarak tanımladı.Yetkililer, saldırının baba-oğul olduğu belirtilen iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. 24 yaşındaki Naveed Akram hakkında, 15 cinayet ve bir terör eylemi suçlaması dahil olmak üzere toplam 59 ayrı suçtan dava açılırken, babası Sajid Akram saldırı sırasında öldürüldü.4 milyondan fazla ruhsatlı silah bulunuyorSaldırının ertesi günü toplanan ve federal hükümet ile eyalet ve bölge liderlerini bir araya getiren Ulusal Kabine, silah yasalarının sıkılaştırılması konusunda uzlaşmaya vardı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya’da şu anda 4 milyondan fazla ruhsatlı silah bulunduğunu ve bu sayının Port Arthur katliamı döneminden daha fazla olduğunu söyledi.Albanese, saldırganlardan birinin silah ruhsatına sahip olduğunu ve Sidney’in banliyölerinde yaşamasına rağmen altı silah bulundurduğunu belirterek, “Bu durumda bir kişinin bu kadar çok silaha sahip olmasının hiçbir gerekçesi yok” dedi. Avustralya Federal Polisi Komiseri Krissy Barrett ise silah sayısının azaltılmasının terör ve şiddet riskini düşürmede önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Silah sayısını azaltmak istiyorsanız, geri alım programı bunun temel parçalarından biri olmak zorunda” ifadelerini kullandı.Toplanan silahlar imha edilecekYeni program kapsamında, ihtiyaç fazlası, yeni yasaklanan ve yasa dışı silahlar devlet tarafından satın alınacak. Programın maliyetinin federal hükümet ile eyalet ve bölge yönetimleri arasında yüzde 50’ye 50 oranında paylaşılacağı belirtildi. Hükümet, yüz binlerce silahın toplanarak imha edileceğini öngörüyor.Ulusal Kabine ayrıca, bireylerin sahip olabileceği silah sayısına sınır getirilmesi, süresiz silah ruhsatlarının kısıtlanması, yasal silah türlerinin daraltılması ve silah ruhsatı için Avustralya vatandaşlığı şartı getirilmesi konusunda da anlaşmaya vardı. Ulusal bir silah kayıt sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağı ve silah düzenleyici kurumlarının suç istihbaratına erişiminin artırılacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bondi-plaji-saldirisi-ardindan-avusturalyada-nefret-soylemi-yasasi-cikacak-1101897289.html

bondi plajı

sidney

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anthony albanese, bondi plajı, sidney, avustralya