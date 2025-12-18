https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bondi-plaji-saldirisi-ardindan-avusturalyada-nefret-soylemi-yasasi-cikacak-1101897289.html
Bondi Plajı saldırısı ardından: 'Avusturalya'da 'nefret söylemi' yasası çıkacak'
Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, Bondi Plajı'nda Hanuka kutlamasına katılan 15 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından, Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmek için yeni yasalar çıkarma planlarını açıkladı.Albanese, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanının beş temel noktayı kapsayan bir yasa tasarısı geliştireceğini söylerken, yasanın 5 temel noktası ile ilgili yerel medyaya şunlar yansıdı:Olasılıklar vizelere yansıyacak, 'görev gücü' kurulacakAlbanese, İçişleri Bakanının ayrıca 'ülkede nefret ve ayrılık yayan veya buraya gelmelerine izin verilirse bunu yapacak olan kişilerin' vizelerini iptal etme veya reddetme konusunda yeni yetkilere sahip olacağını söyledi.Eğitim sisteminin antisemitizmi önlemesini ve buna karşı önlem almasını sağlamak amacıyla 12 aylık bir görev gücü de kurulacağı bildirildi.Neler olmuştu?Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmiş, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklanmıştı.Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuş ve saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmış, Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.
SON HABERLER
Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, Bondi Plajı'nda Hanuka kutlamasına katılan 15 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından, Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmek için yeni yasalar çıkarma planlarını açıkladı.
Albanese, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanının beş temel noktayı kapsayan bir yasa tasarısı geliştireceğini söylerken, yasanın 5 temel noktası ile ilgili yerel medyaya şunlar yansıdı:
Şiddeti teşvik eden vaizler ve liderler için ağırlaştırılmış nefret söylemi suçu,
Şiddeti teşvik eden nefret söylemlerine yönelik ceza artırımı,
İnternet üzerinden yapılan tehdit ve taciz suçlarında nefret söylemini
ağırlaştırıcı bir unsur olarak cezalandırma sürecine dahil etmek,
Liderleri nefret söyleminde bulunan, şiddeti veya ırkçı nefreti teşvik eden örgütleri listelemek için bir sistem geliştirmek,
Irk temelinde ciddi hakaret ve/veya ırk üstünlüğünü savunma suçlarına yönelik dar kapsamlı bir federal suç tanımı geliştirilmesi.
Olasılıklar vizelere yansıyacak, 'görev gücü' kurulacak
Albanese, İçişleri Bakanının ayrıca 'ülkede nefret ve ayrılık yayan veya buraya gelmelerine izin verilirse bunu yapacak olan kişilerin' vizelerini iptal etme veya reddetme konusunda yeni yetkilere sahip olacağını söyledi.
Eğitim sisteminin antisemitizmi önlemesini ve buna karşı önlem almasını sağlamak amacıyla 12 aylık bir görev gücü de kurulacağı bildirildi.
Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmiş, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklanmıştı.
Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuş ve saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmış, Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.