https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bondi-plaji-saldirisi-ardindan-avusturalyada-nefret-soylemi-yasasi-cikacak-1101897289.html

Bondi Plajı saldırısı ardından: 'Avusturalya'da 'nefret söylemi' yasası çıkacak'

Bondi Plajı saldırısı ardından: 'Avusturalya'da 'nefret söylemi' yasası çıkacak'

Sputnik Türkiye

Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanının beş temel noktayı kapsayan bir yasa tasarısı geliştireceğini açıkladı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-18T04:58+0300

2025-12-18T04:58+0300

2025-12-18T04:58+0300

dünya

avrupa

avusturalya

anthony albanese

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094948498_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb8e8e1dc835784049923afc5caac9d5.jpg

Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, Bondi Plajı'nda Hanuka kutlamasına katılan 15 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından, Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmek için yeni yasalar çıkarma planlarını açıkladı.Albanese, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanının beş temel noktayı kapsayan bir yasa tasarısı geliştireceğini söylerken, yasanın 5 temel noktası ile ilgili yerel medyaya şunlar yansıdı:Olasılıklar vizelere yansıyacak, 'görev gücü' kurulacakAlbanese, İçişleri Bakanının ayrıca 'ülkede nefret ve ayrılık yayan veya buraya gelmelerine izin verilirse bunu yapacak olan kişilerin' vizelerini iptal etme veya reddetme konusunda yeni yetkilere sahip olacağını söyledi.Eğitim sisteminin antisemitizmi önlemesini ve buna karşı önlem almasını sağlamak amacıyla 12 aylık bir görev gücü de kurulacağı bildirildi.Neler olmuştu?Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmiş, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklanmıştı.Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuş ve saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmış, Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/bondi-plaji-saldirisi-kahramani-ahmed-icin-bir-gunde-15-milyon-dolar-toplandi-albanese-hastanede-1101835148.html

avusturalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, avusturalya, anthony albanese