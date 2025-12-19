https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/avukat-goksu-celebinin-olumune-sebep-oldugu-iddiasiyla-tutuklanmisti-icraypexin-sahibi-gokalp-icere-1101971732.html

Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı: ICRAYPEX’in sahibi Gökalp İçer'e müebbet istemi

ICRAYPEX’in sahibi Gökalp İçer için müebbet hapis cezası talep edildi 19.12.2025, Sputnik Türkiye

Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan ICRAYPEX’in sahibi Gökalp İçer hakkında iddianame hazırlandı. Habertürk'ün haberine göre, İçer hakkında, kadına karşı olası kastla öldürme ve uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından müebbet hapis cezası istendi.

