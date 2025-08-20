https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/avukat-goksu-celebi-hayatini-kaybetti-icrypex-patronu-gokalp-icer-tutuklu-1098711846.html
Tutuklu bulunan ICRYPEX patronu Gökalp İçer ile uyuşturucu kullandığı iddia edilen Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti
14 Temmuz'da Sarıyer Kireçburnu'nda yaşanan olayda, ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ve Avukat Göksu Çelebi'nin birlikte kokain kullandığı iddia edilmişti. Aşırı doz sonrası fenalaşan Çelebi, hastaneye kaldırılmıştı.Yoğun bakım süreciGenç avukat, günlerce yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuldu. Ancak geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümü gerçekleşti. Çelebi, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Gökalp İçer tutukluGöksu Çelebi'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, ICRYPEX patronu Gökalp İçer tutuklanmıştı. İçer'in, uyuşturucu temin ederek Çelebi'nin ölümüne sebep olduğu iddiaları soruşturma dosyasında yer alıyor.Tepkiler ve soruşturmaOlay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Uyuşturucu kullanımı ve genç avukatın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, adli süreçte yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
10:34 20.08.2025 (güncellendi: 11:29 20.08.2025)
İstanbul’da ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile birlikte uyuşturucu aldığı öne sürülen Avukat Göksu Çelebi, geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından bugün hayatını kaybetti. İçer, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor.
14 Temmuz’da Sarıyer Kireçburnu’nda yaşanan olayda, ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ve Avukat Göksu Çelebi’nin birlikte kokain kullandığı iddia edilmişti. Aşırı doz sonrası fenalaşan Çelebi, hastaneye kaldırılmıştı.
Genç avukat, günlerce yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuldu. Ancak geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümü gerçekleşti. Çelebi, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Göksu Çelebi’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, ICRYPEX patronu Gökalp İçer tutuklanmıştı. İçer’in, uyuşturucu temin ederek Çelebi’nin ölümüne sebep olduğu iddiaları soruşturma dosyasında yer alıyor.
Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Uyuşturucu kullanımı ve genç avukatın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, adli süreçte yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.