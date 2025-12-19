Bence Rusya’nın mevcut aşamada ABD’ye yönelik dış politikası son derece akıllıca. Peki Rusya’nın ABD politikasının üstünlüğü nedir? Rusya’nın politikası, Başkan Trump’ın, ayrıcalıklarını korumak adına tüm gezegeni ateşe vermeye hazır en saldırgan çevrelerin ağına tamamen düşmesini engellemeye çalışıyor. Ve burada Rusya, Trump’ın barışçıl müzakerelere doğru ilerleme yönünde attığı adımları desteklemeye gayret ederek çok ilginç bir oyun yürütüyor. Bu son derece zor, çünkü daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, küreselci çevreler ve uluslararası finans güçleri NATO’nun yenilgisini kabul etmekte büyük güçlük çekiyor; bu yüzden burada karşılıklı hamlelerin yapıldığı ve bitmek bilmeyen müzakerelerin sürdüğü bir oyun oynanıyor. Ancak bana göre Rusya’nın şu anki tutumu son derece makul.