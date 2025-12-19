Arjantinli uzman: Rusya’nın ABD politikası çok akıllıca
© Sputnik / Dmitry Korobeinikov
Arjantinli jeopolitik analist Ruben Guzzetti, Rusya’nın ABD ve Ukrayna krizine yönelik tutumunu “çok akıllıca ve makul” sözleriyle değerlendirerek, Moskova’nın Trump’ı savaş yanlısı çevrelerin etkisinden uzak tutmaya çalıştığını ve barış müzakereleri için Ukrayna’da meşru bir yönetimin varlığını şart koştuğuna dikkat çekti.
Arjantin Jeopolitik Araştırmalar Enstitüsü’nden uluslararası analist Ruben Guzzetti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politikaya ilişkin açıklamalarını Radio Sputnik Mundo'ya değerlendirdi.
Guzzetti, Rusya’nın mevcut aşamada ABD’ye yönelik dış politikasını “çok akıllıca” olarak nitelendirerek, Rusya’nın, Başkan Donald Trump’ın, gezegeni kendi ayrıcalıklarını korumak için ateşe vermeye hazır en saldırgan güçlerin ağına tamamen düşmesini engellemeye çalıştığını vurguladı.
Analiste göre Moskova, Trump’ın barışçı müzakerelere doğru attığı adımları destekleyerek “çok ilginç bir oyun” yürütüyor:
Bence Rusya’nın mevcut aşamada ABD’ye yönelik dış politikası son derece akıllıca. Peki Rusya’nın ABD politikasının üstünlüğü nedir? Rusya’nın politikası, Başkan Trump’ın, ayrıcalıklarını korumak adına tüm gezegeni ateşe vermeye hazır en saldırgan çevrelerin ağına tamamen düşmesini engellemeye çalışıyor. Ve burada Rusya, Trump’ın barışçıl müzakerelere doğru ilerleme yönünde attığı adımları desteklemeye gayret ederek çok ilginç bir oyun yürütüyor. Bu son derece zor, çünkü daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, küreselci çevreler ve uluslararası finans güçleri NATO’nun yenilgisini kabul etmekte büyük güçlük çekiyor; bu yüzden burada karşılıklı hamlelerin yapıldığı ve bitmek bilmeyen müzakerelerin sürdüğü bir oyun oynanıyor. Ancak bana göre Rusya’nın şu anki tutumu son derece makul.
Guzzetti, Ukrayna meselesine de değinerek, Batı’nın olası taktik manevralarına dikkat çekti:
Evet, bu Batı’nın zaman kazanmayı amaçlayan bir başka manevrası da olabilir. Ancak Başkan Putin tutumunu son derece net bir şekilde ortaya koydu: Herhangi bir barış müzakeresinin mümkün olabilmesi için Ukrayna’da meşru devlet organlarının var olması gerekir. Bence bir noktada bu gerçekleşecek.
Ama elbette Batı bu durumu çok dikkatle değerlendiriyor; çünkü Zelenskiy’in görevi bırakması, her ne kadar şu anda Doğu Avrupa’da yaşanan felaketin başlıca mimarlarının bir ürünü olsa da, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı kullanılmasının ve ülkeyi bölme girişimlerinin sonunun başlangıcı olabilir. Bu yüzden, evet, bu hassas bir mesele. Onlar için seçimlerin yapılmasına imkan tanımak son derece hassas bir konu.