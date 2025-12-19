https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/ankarada-suikasta-ugrayan-rus-buyukelci-karlov-icin-anma-toreni-duzenlendi-1101988942.html
Ankara’da suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov için anma töreni düzenlendi
2016 yılında Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün yıldönümünde Rusya'nın Ankara... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T18:56+0300
2025-12-19T18:56+0300
2025-12-19T18:56+0300
Ankara’da, 19 Aralık 2016 tarihinde bir fotoğraf sergisi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov için anma töreni düzenlendi. Tören, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleştirildi.Sputnik muhabirinin aktardığına göre, anma etkinliğine farklı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, Türk kamuoyundan isimler, gazeteciler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Törende, Rusya’nın Türkiye Maslahatgüzarı Aleksey İvanov, büyükelçilik çalışanları ve davetliler tarafından Karlov’un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bırakıldı. Anma töreninde konuşan İvanov, “Andrey Gennadiyeviç’in anısını ve Rus-Türk ilişkilerinin gelişimine katkılarını daima saygıyla anacağız” dedi.Andrey Karlov, 2016 yılında "Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya: Bir Seyyahın Gözünden" adlı fotoğraf sergisinin açılışında görevli bir polis memuru olan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırgan olay yerinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karlov’a ölümünden sonra “Rusya Kahramanı” ünvanını vermişti.
Ankara’da, 19 Aralık 2016 tarihinde bir fotoğraf sergisi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov için anma töreni düzenlendi. Tören, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleştirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, anma etkinliğine farklı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, Türk kamuoyundan isimler, gazeteciler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Törende, Rusya’nın Türkiye Maslahatgüzarı Aleksey İvanov, büyükelçilik çalışanları ve davetliler tarafından Karlov’un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bırakıldı. Anma töreninde konuşan İvanov, “Andrey Gennadiyeviç’in anısını ve Rus-Türk ilişkilerinin gelişimine katkılarını daima saygıyla anacağız” dedi.
Andrey Karlov, 2016 yılında "Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya: Bir Seyyahın Gözünden" adlı fotoğraf sergisinin açılışında görevli bir polis memuru olan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırgan olay yerinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karlov’a ölümünden sonra “Rusya Kahramanı” ünvanını vermişti.