Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/ankarada-suikasta-ugrayan-rus-buyukelci-karlov-icin-anma-toreni-duzenlendi-1101988942.html
Ankara’da suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov için anma töreni düzenlendi
Ankara’da suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov için anma töreni düzenlendi
Sputnik Türkiye
2016 yılında Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün yıldönümünde Rusya'nın Ankara... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T18:56+0300
2025-12-19T18:56+0300
dünya
andrey karlov
rus büyükelçiliği
ankara
suikast
mevlüt mert altıntaş
anma töreni
aleksey i̇vanov
maslahatgüzar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101988725_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e2b9be3330ee17edf1eb18f26c3b661f.jpg
Ankara’da, 19 Aralık 2016 tarihinde bir fotoğraf sergisi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov için anma töreni düzenlendi. Tören, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleştirildi.Sputnik muhabirinin aktardığına göre, anma etkinliğine farklı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, Türk kamuoyundan isimler, gazeteciler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Törende, Rusya’nın Türkiye Maslahatgüzarı Aleksey İvanov, büyükelçilik çalışanları ve davetliler tarafından Karlov’un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bırakıldı. Anma töreninde konuşan İvanov, “Andrey Gennadiyeviç’in anısını ve Rus-Türk ilişkilerinin gelişimine katkılarını daima saygıyla anacağız” dedi.Andrey Karlov, 2016 yılında "Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya: Bir Seyyahın Gözünden" adlı fotoğraf sergisinin açılışında görevli bir polis memuru olan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırgan olay yerinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karlov’a ölümünden sonra “Rusya Kahramanı” ünvanını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/rusyada-buyuk-saldiri-onlendi-ukrayna-istihbaratinin-planlari-suya-dusuruldu-1101902121.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101988725_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bfcb3dd6d12afde8854bfbe0f9385849.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
andrey karlov, rus büyükelçiliği, ankara, suikast, mevlüt mert altıntaş, anma töreni, aleksey i̇vanov, maslahatgüzar
andrey karlov, rus büyükelçiliği, ankara, suikast, mevlüt mert altıntaş, anma töreni, aleksey i̇vanov, maslahatgüzar

Ankara’da suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov için anma töreni düzenlendi

18:56 19.12.2025
Andrey Karlov'u anma töreni
Andrey Karlov'u anma töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
Abone ol
2016 yılında Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün yıldönümünde Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
Ankara’da, 19 Aralık 2016 tarihinde bir fotoğraf sergisi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov için anma töreni düzenlendi. Tören, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleştirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, anma etkinliğine farklı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, Türk kamuoyundan isimler, gazeteciler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Törende, Rusya’nın Türkiye Maslahatgüzarı Aleksey İvanov, büyükelçilik çalışanları ve davetliler tarafından Karlov’un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bırakıldı. Anma töreninde konuşan İvanov, “Andrey Gennadiyeviç’in anısını ve Rus-Türk ilişkilerinin gelişimine katkılarını daima saygıyla anacağız” dedi.
Andrey Karlov, 2016 yılında "Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya: Bir Seyyahın Gözünden" adlı fotoğraf sergisinin açılışında görevli bir polis memuru olan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırgan olay yerinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karlov’a ölümünden sonra “Rusya Kahramanı” ünvanını vermişti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’da büyük saldırı önlendi: Ukrayna istihbaratının planları suya düşürüldü
Dün, 08:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала