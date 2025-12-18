https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/rusyada-buyuk-saldiri-onlendi-ukrayna-istihbaratinin-planlari-suya-dusuruldu-1101902121.html

Rusya’da büyük saldırı önlendi: Ukrayna istihbaratının planları suya düşürüldü

Rusya’nın Rostov Bölgesi’ndeki Volgodonsk şehrinde düzenlenen operasyn sonucu, bir intiharcı bombacının yakalandığı belirtildi. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rostov Bölgesi’nin Volgodonsk şehrinde, kalabalık bir yere yönelik terör saldırısının önlendiğini duyurdu.FSB’nin açıklamasında, Rusya İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde kalabalık yerlerin, devlet kurumlarının ve kritik öneme sahip altyapı tesislerinin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan tedbirler sonucunda, Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan terör saldırısının önlendiği bildirildi.Üniversite öğrencisi bir genç kadının, içinde bombanın bulunduğu sırt çantasını belediye binasındaki bir yetkiliye teslim etmesine yarım saat kala yakalanmasıyla terör saldırısının engellendiği kaydedildi.Olay yerine gelen bomba uzmanları, üniversite öğrencisi genç kadının çantasında yaklaşık 10 kilo TNT gücünde olan ve içi vida, somun ve çivi ile doldurulmuş el yapımı patlayıcı kurgu tespit etti.Gözaltına altına alınan şahıs, ifade sırasında, şehrin dışında yer alan gizli bir yerden çıkardığı söz konusu çantayı belediye binasına ulaştırarak bir yetkiliye teslim etmesi gerektiğini söyledi.Verdiği ifadeden genç kadının yaklaşık bir ay önce internet dolandırıcıları tarafından dolandırıldığını bildiren FSB, “Genç kadın, intiharcı terörist haline gelebilirdi” diye kaydetti.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

