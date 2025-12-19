https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/adalet-bakani-tunctan-sanal-bahis-ve-kumar-aciklamasi-bir-eylem-plani-olusturduk-1101955156.html

Adalet Bakanı Tunç'tan sanal bahis ve kumar açıklaması: 'Bir eylem planı oluşturduk'

Adalet Bakanı Tunç'tan sanal bahis ve kumar açıklaması: 'Bir eylem planı oluşturduk'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sanal bahis ve kumarla mücadele için bir eylem planı oluşturulduğunu açıkladı. 19.12.2025

Sanal bahis ve kumarla mücadele konusundaki açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süredir yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç, "Bu anlamda vatandaşlarımızı korumak çocuklarımızı gençlerimizi ailelerimizi korumak bakımından birtakım çalışmalar başlattık. Hem sayın cumhurbaşkanımızın kabine de verdiği talimatlar doğrultusunda hem de cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda bir eylem planı oluşturmak üzere sayın cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında ilgili bakanlardan oluşan bir komisyonumuz uzun süredir bir çalışma yürütüyor. Bir eylem planı oluşturduk." dedi. Kanun teklifindeki maddeler hakkında bilgi verdiBakan Tunç'un açıklamasından önemli satır başları şöyle; "Bu eylem planı kapsamında Adalet Bakanlığı’na düşen hususlar var. Diğer bakanlıklarımıza düşen hususlar var. Tabi önleyici tedbirler bakımından yapılması gerekenler var ama suç işlendiğinde özellikle yaptırımlar bakımından ve caydırıcılık bakımından yapılması gerekenler var. Bizim tabi ilk etapta 11. yargı paketine ilave ettiğimiz bilişim suçlarıyla mücadele bakımından önemli maddeler var.Özellikle internette işlenen bilişim yoluyla işlenen suçlar bakımından bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık bakımından özellikle bunların etkin bir şekilde soruşturmaya tabi tutulması gecikmeksizin hesaplara el konulabilmesi ve mağduriyetleri giderilebilmesi anlamında önemli maddeler var. Meclis Adalet Komisyonu‘ndan geçmiştir. Burada Cumhuriyet savcıları Ceza Mahkemesi kanundaki 128’deki rapor şartı aranmaksızın acele hallerde özellikle mağduriyetlerin önüne geçmek için el koyma kararı hesabı hemen bulabilmesi ile ilgili düzenlemeler var. Telefon yoluyla dolandırıcılığı da önlemeye yönelik düzenlenen telefon hatlarının belli ölçüde sınırlandırılmasına ilişkin bilgi teknolojik kurumuna yetkiler veriliyor bu kanun teklifinde."Terörsüz Türkiye açıklaması Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye konusunda da açıklamalarda bulunarak şunları dile getirdi: "Terörsüz Türkiye süreci ülkemiz için milletimizin geleceği için çok önemli bir süreç. Başarıya ulaşması için de devletimizin ilgili kurumları ve bütün milletimiz büyük bir beklenti içerisinde ve büyük bir koordinasyon içerisinde bu çalışmalar sürdürülüyor. Son bir yıla baktığımız zaman bunu Terörsüz Türkiye süreci olarak adlandırıyor aslında bu 41 yıllık bir mücadele. Şehitler verdik büyük acılar yaşadık binlerce askerimiz, polisimiz, sağlık görevlilerimiz maalesef şehit edildi yani o şehit cenazelerine gittiğimiz zaman çektiğimiz acılar sıkıntılar devletimizin görevlileri siyasetçilerimizin üzerine yüklenen omuzlarına yüklenen o ağır sorumluluk ve o günleri unutmadık. Bir daha o günlere geri dönmek istemiyoruz.41 yıllık mücadelenin son 23 yılında da özellikle terörün istismar ettiği bütün alanları birer birer ortadan kaldırdık sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde AK Parti iktidar olduğunda 2002 yılında ilk yaptığı iş olağanüstü hali kaldırmak oldu. Yani bir normalleşme süreci olsun ve sonrasında özellikle demokratikleşme adımları temel hak ve özgürlüklerin sadece Kürt vatandaşlarımız için değil bütün vatandaşlarımız için haklarının genişletilmesi anlamında özgürlüklerin sağlanması anlamında büyük mesafeler alındı. Özellikle son bir yıla geldiğimizde de Sayın cumhurbaşkanımızın hem Ahlat'ta yaptığı konuşmalar yine sayın Bahçeli'nin grupta yaptığı konuşma ve çağrı sonrası terör örgütünün fesih kararı ve silahları yakmasıyla beraber önemli bir aşamaya geçildi. En önemli aşamada mecliste bu konuda bir komisyon kurulması oldu. Meclis başkanımızın başkanlığında Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli toplantılar yaptı."10 hanelik telefon şifresi Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili de bilgi veren Bakan Tunç, "Rojin Kabaiş soruşturması İspanya'da telefon incelemesiyle devam ediyor. Telefonda 10 hanelik bir şifre kullanılmış, şifrelerin çözülmesi için bir çaba yürütülüyor." dedi.

