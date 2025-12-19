https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/abddeki-green-card-programi-suresiz-askiya-alindi-1101949800.html

ABD'deki Green Card programı süresiz askıya alındı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Brown Üniversitesi saldırısı şüphelisinin ölü bulunması sonrasında X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.Brown Üniversitesi saldırısı şüphelisi Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente'nin 2017'de ABD'ye DV1 programı kapsamında giriş yaptığını ve Yeşil Kart (Green Card) sahibi olduğunu belirten Noem, "Bu iğrenç şahsın ülkemize girmesine izin verilmemeliydi" ifadesini kullandı.Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın direktifiyle, Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) DV1 programının durdurulması talimatını verdiğini belirtti.Yeşil Kart programı, her yıl ABD'de az temsil edilen ülkelerden, çoğunluğu Afrika'dan olan kişilere kura yöntemiyle 50 bine kadar yeşil kart imkanı sağlıyor.2025 Yeşil Kart çekilişine yaklaşık 20 milyon kişi başvurdu ve kazananların eşleri de dahil edildiğinde 131 bin kişi seçilmişti.Kampüste silahlı saldırıABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin arandığını bildirmişti.Massachusetts Institute of Technology (MIT) Profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.FBI, daha önce yaptığı açıklamada, iki olay arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade etmişti.

