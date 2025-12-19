https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/26-sirkete-mali-musavir-operasyonu-cok-sayida-gozalti-var-1101948117.html
26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu yapıldı. Çok sayıda gözaltı kararı var. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T08:04+0300
2025-12-19T08:04+0300
2025-12-19T08:17+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
mali müşavir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1f/1052294785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b799819680d1e3040dab1f6c18e8645.jpg
İstanbul merkezli '2020-2021 yıllarında yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenleyerek devleti zarara uğratan ve suç gelirlerini aklayan', aralarında mali müşavirlerin de bulunduğu 43 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığı açıklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'operasyon, organize bir şekilde "hayali ticaret" üzerinden devleti milyonlarca lira zarara uğratan' şebekeye yönelik yapıldı.Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, büyük çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, belirli bir 'organizasyon dahilinde ve sistematik bir şekilde hareket ettikleri' saptandığı belirtildi. 'Kurulan paravan şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak, 2020-2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 bin 991 bin 447 lira (KDV dahil) değerinde sahte fatura düzenlendiği' ifade edildi.Suç gelirlerini "döngü" yöntemiyle akladılar'Elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içerisinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldığı ve bu yöntemle kirli paranın ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı (para aklama) teknik analizlerle ortaya çıkarıldığı' açıklandı.'Bir Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile sahte fatura kullanarak kamu zararına yol açtığı' kaydedilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi dahil toplam 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Gözaltı ve el koyma işlemleri sürüyorBaşsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 43 şüphelinin yakalanması, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılması ile malvarlığı değerlerine el konulması işlemlerini başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçları ile mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/dijital-platform-gaine-operasyon-holding-ve-sirket-yetkilisi-uc-kisiye-gozalti-1101833451.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1f/1052294785_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_6e5334499d958e06902f2cc6b0925ccb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, mali müşavir
cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, mali müşavir
26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
08:04 19.12.2025 (güncellendi: 08:17 19.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu yapıldı. Çok sayıda gözaltı kararı var.
İstanbul merkezli '2020-2021 yıllarında yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenleyerek devleti zarara uğratan ve suç gelirlerini aklayan', aralarında mali müşavirlerin de bulunduğu 43 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığı açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'operasyon, organize bir şekilde "hayali ticaret" üzerinden devleti milyonlarca lira zarara uğratan' şebekeye yönelik yapıldı.
Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, büyük çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, belirli bir 'organizasyon dahilinde ve sistematik bir şekilde hareket ettikleri' saptandığı belirtildi.
'Kurulan paravan şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak, 2020-2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 bin 991 bin 447 lira (KDV dahil) değerinde sahte fatura düzenlendiği' ifade edildi.
Suç gelirlerini "döngü" yöntemiyle akladılar
'Elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içerisinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldığı ve bu yöntemle kirli paranın ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı (para aklama) teknik analizlerle ortaya çıkarıldığı' açıklandı.
'Bir Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile sahte fatura kullanarak kamu zararına yol açtığı' kaydedilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi dahil toplam 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltı ve el koyma işlemleri sürüyor
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 43 şüphelinin yakalanması, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılması ile malvarlığı değerlerine el konulması işlemlerini başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçları ile mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.