https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/gerasimov-rus-ordusu-bu-yil-300den-fazla-yerlesimi-kontrol-altina-aldi-1101936811.html

Gerasimov: Rus ordusu bu yıl 300’den fazla yerleşimi kontrol altına aldı

Gerasimov: Rus ordusu bu yıl 300’den fazla yerleşimi kontrol altına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyon’ bölgesinde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin bu yıl 300’den fazla yerleşim... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-18T17:53+0300

2025-12-18T17:53+0300

2025-12-18T18:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

valeriy gerasimov

rusya genel kurmay başkanlığı

rus silahlı kuvvetleri

rusya

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

ukrayna silahlı kuvvetleri

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101174202_0:54:1730:1027_1920x0_80_0_0_a01687b443af1bd641d4c0ef137724fb.jpg

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri için düzenlenen brifingde, Ukrayna’da yürütülen 'özel askeri operasyon' sahasındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gerasimov, Rusya’ya yönelik başlıca askeri tehdidin, Ukrayna’nın askeri potansiyeline kapsamlı destek veren 'kolektif Batı' olduğunu söyledi.Gerasimov, Rus ordusunun yıl içinde sahada önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, “Rus ordusu, geride bırakmakta olduğumuz yıl boyunca 300’den fazla yerleşim yerini özgürleştirdi. Dimitorov’un yaklaşık yarısının da Rus birliklerinin kontrolüne geçti” dedi.Genelkurmay Başkanı, Rusya’ya yönelik askeri tehditlerin kaynağının kolektif Batı olduğunu belirterek, şunları ifade etti:Gerasimov, Ukrayna ordusunun Donbass cephesinde durumu dengelemeye dönük çabalarına da değinerek, şu değerlendirmede bulundu:Gerasimov’un açıklamalarından öne çıkan diğer önemli noktalar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-400den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1101922416.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

valeriy gerasimov, rusya genel kurmay başkanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rusya, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), batı