Gerasimov: Rus ordusu bu yıl 300’den fazla yerleşimi kontrol altına aldı
17:53 18.12.2025 (güncellendi: 18:09 18.12.2025)
Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyon’ bölgesinde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin bu yıl 300’den fazla yerleşim yerini özgürleştirdiğini, Donbass cephesinde ise Dimitorov’un (DHC) yaklaşık yarısının kontrol altına alındığını açıkladı.
Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri için düzenlenen brifingde, Ukrayna’da yürütülen 'özel askeri operasyon' sahasındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gerasimov, Rusya’ya yönelik başlıca askeri tehdidin, Ukrayna’nın askeri potansiyeline kapsamlı destek veren 'kolektif Batı' olduğunu söyledi.
Gerasimov, Rus ordusunun yıl içinde sahada önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, “Rus ordusu, geride bırakmakta olduğumuz yıl boyunca 300’den fazla yerleşim yerini özgürleştirdi. Dimitorov’un yaklaşık yarısının da Rus birliklerinin kontrolüne geçti” dedi.
Genelkurmay Başkanı, Rusya’ya yönelik askeri tehditlerin kaynağının kolektif Batı olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
Rusya Federasyonu’nun güvenliğine yönelik askeri tehditlerin artışındaki temel kaynak, Ukrayna’nın askeri potansiyelini her açıdan destekleyerek, özel askeri operasyonun seyri içinde Rusya’yı stratejik bir yenilgiye uğratma hedefinden vazgeçmeyen kolektif Batı’dır.
Gerasimov, Ukrayna ordusunun Donbass cephesinde durumu dengelemeye dönük çabalarına da değinerek, şu değerlendirmede bulundu:
Ukrayna komutanlığı, Donbass’taki durumu istikrara kavuşturmak ve taarruzumuzu durdurmak için stratejik rezervden ve diğer yönlerden ilave birlikler sevk etmek zorunda kaldı. Mayıs ayından bu yana bölgeye toplam 112 tabur kaydırıldı.
Gerasimov’un açıklamalarından öne çıkan diğer önemli noktalar şöyle:
Merkez Askeri Grubu, aralarında büyük yerleşimler olan Dzerjinsk ve Krasnoarmeysk’in de bulunduğu 81 yerleşimi, ayrıca Dimitorov’un yaklaşık yarısını kontrol altına aldı.
Sumi bölgesinde Rus birlikleri, daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Kursk bölgesinin sınır yerleşimlerine saldırı amacıyla kullanılan 18 yerleşim yerini ele geçirdi.
Güney Askeri Grubuna bağlı birlikler, daha önce Seversk ve Çasov Yar’ı özgürleştirdikten sonra, Konstantinovka’nın da yarıdan fazlasını kontrol altına aldı.
Batı Askeri Grubu, Krasnıy Liman’da sokak çatışmaları yürütüyor ve Oskol Nehri kıyısında kuşatılan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını imha etmeyi sürdürüyor.
Doğu Askeri Grubu, yıl içinde yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanı ve 89 yerleşim yerini kontrol altına aldı.
Dinyeper Askeri Grubu, yedi yerleşimi ele geçirerek Orehovo’ya kadar ilerledi ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin güvenliğini tamamen sağlamış durumda.
Ukrayna’da her ay 160 binden fazla asker firar ediyor, aynı zamanda mobilize edilenlerin sayısı aylık 28 binden 14 bine gerilemiş durumda
Kursk istikametinde Ukrayna ordusunun kayıpları 76 bini aşmış durumda
Rusya Uzay-Hava Kuvvetleri bünyesinde S-500 hava savunma sistemiyle donatılmış bir tümen oluşturuldu