Zaharova: Batı birliklerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması kesinlikle kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı birliklerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasının Rusya açısından ‘kabul edilemez’ olduğunu... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Zaharova, düzenlediği basın brifinginde Batı ülkeleri askerlerinin Ukrayna topraklarına herhangi bir formatta konuşlandırılmasının Moskova açısından “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu belirterek, bu tür birliklerin Rus ordusu için “meşru hedef” sayılacağını söyledi.Zaharova, Ukrayna ile ABD arasında 20–21 Aralık tarihlerinde yapılacağı öne sürülen olası görüşmeye dair soruya verdiği yanıtta ise şu ifadeleri kullandı:Zaharova’nın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

