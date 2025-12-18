Türkiye
Zaharova: Batı birliklerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması kesinlikle kabul edilemez
Zaharova: Batı birliklerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması kesinlikle kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı birliklerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasının Rusya açısından ‘kabul edilemez’ olduğunu... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Zaharova, düzenlediği basın brifinginde Batı ülkeleri askerlerinin Ukrayna topraklarına herhangi bir formatta konuşlandırılmasının Moskova açısından "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek, bu tür birliklerin Rus ordusu için "meşru hedef" sayılacağını söyledi.Zaharova, Ukrayna ile ABD arasında 20–21 Aralık tarihlerinde yapılacağı öne sürülen olası görüşmeye dair soruya verdiği yanıtta ise şu ifadeleri kullandı:Zaharova'nın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
17:08 18.12.2025 (güncellendi: 17:20 18.12.2025)
© Sputnik / Сергей ГунеевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı birliklerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasının Rusya açısından ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtti.
Zaharova, düzenlediği basın brifinginde Batı ülkeleri askerlerinin Ukrayna topraklarına herhangi bir formatta konuşlandırılmasının Moskova açısından “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu belirterek, bu tür birliklerin Rus ordusu için “meşru hedef” sayılacağını söyledi.
Batılı birliklerin Ukrayna topraklarına herhangi bir başlık altında, herhangi bir formatta konuşlandırılması bizim için kabul edilemez olmaya devam ediyor. Bu tür sözde ‘barış gücü’ birliklerinin Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler haline geleceğini defalarca belirttik.
Zaharova, Ukrayna ile ABD arasında 20–21 Aralık tarihlerinde yapılacağı öne sürülen olası görüşmeye dair soruya verdiği yanıtta ise şu ifadeleri kullandı:
Söz konusu tarihlerde Ukrayna ile ABD arasında yapılacağı iddia edilen görüşmeye ilişkin elimizde herhangi bir doğrulanmış bilgi yok. Bu konuda sizlerle paylaşabileceğimiz bilgiler ortaya çıkarsa, kesinlikle paylaşırız. Şu aşamada ek bir bilgiye sahip değilim.
Zaharova’nın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Ukrayna’ya verilen zararın tespiti için kurulan komisyon gibi kurumların aldığı kararlar, Rusya açısından hukuken hükümsüzdür.
Sözde “İstekliler Koalisyonu” ülkeleri, krizi çözmek yerine Ukrayna’nın işgaline yönelik planlar hazırlıyor.
Batı birliklerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması Rusya için kabul edilemez olmaya devam ediyor; bu birlikler meşru hedef sayılacaktır.
Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci kolay ilerlemiyor, ancak Rusya’nın tutumu mevcut Amerikan yönetiminde karşılık buluyor.
Özgürleştirilen Kupyansk, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolü altındaydı ve öyle kalmaya devam ediyor;
Finlandiya polisi, Rusya’nın hibrit etkisine dair hiçbir belirti olmadığını kabul ederek sorumlu bir tavır sergiledi.
