Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda işkence iddialarına yanıt: 'Herhangi bir delil elde edilemedi'

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE), Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki işkence iddialarına yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, infaz kurumunda 7 Temmuz'da bir odanın havalandırma bahçesine örgütsel doküman olduğu değerlendirilen 'pusulanın' düştüğünün tespit edilmesi üzerine, mevzuat çerçevesinde odada kısmi arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.Arama sırasında hükümlü O.C.S'nin kaldığı odanın yatakhane bölümünde ve ayakkabısında 4 sayfalık örgütsel dokümanın bulunduğu, arama işleminin bu aşamada sonlandırıldığı ifade edildi.Bu arama işleminden iki gün sonra, aynı odada kalmayan ve olayı bizzat görmeyen bazı hükümlülerin, hükümlü O.C.S'nin arama sırasında 'darbedildiği' yönündeki iddiası üzerine, aramaya katılan 5 personel hakkında disiplin soruşturmasının başlatıldığı bildirildi.Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ak-parti-terorsuz-turkiye-raporunu-cumhurbaskani-erdogana-sundu-1101937203.html
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE), Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki işkence iddialarına yönelik açıklama yapıldı.
Açıklamada, infaz kurumunda 7 Temmuz'da bir odanın havalandırma bahçesine örgütsel doküman olduğu değerlendirilen 'pusulanın' düştüğünün tespit edilmesi üzerine, mevzuat çerçevesinde odada kısmi arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Arama sırasında hükümlü O.C.S'nin kaldığı odanın yatakhane bölümünde ve ayakkabısında 4 sayfalık örgütsel dokümanın bulunduğu, arama işleminin bu aşamada sonlandırıldığı ifade edildi.
Bu arama işleminden iki gün sonra, aynı odada kalmayan ve olayı bizzat görmeyen bazı hükümlülerin, hükümlü O.C.S'nin arama sırasında 'darbedildiği' yönündeki iddiası üzerine, aramaya katılan 5 personel hakkında disiplin soruşturmasının başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
"Yapılan idari soruşturma neticesinde personel ve olay anında odada bulunan diğer hükümlülerin ifadelerine göre iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı, görüntü kayıtlarının incelenmesinde de fiziki müdahalenin tespit edilemediği, bu nedenle kötü muamele veya işkence iddialarını doğrulayacak herhangi bir delil elde edilemediği gerekçesiyle disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir.
Öte yandan, iddialara ilişkin olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma süreci devam etmektedir. Ceza infaz kurumlarında yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir."