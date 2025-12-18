Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda işkence iddialarına yanıt: 'Herhangi bir delil elde edilemedi'

"Yapılan idari soruşturma neticesinde personel ve olay anında odada bulunan diğer hükümlülerin ifadelerine göre iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı, görüntü kayıtlarının incelenmesinde de fiziki müdahalenin tespit edilemediği, bu nedenle kötü muamele veya işkence iddialarını doğrulayacak herhangi bir delil elde edilemediği gerekçesiyle disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Öte yandan, iddialara ilişkin olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma süreci devam etmektedir. Ceza infaz kurumlarında yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir."