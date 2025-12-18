Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ak-parti-terorsuz-turkiye-raporunu-cumhurbaskani-erdogana-sundu-1101937203.html
AK Parti 'Terörsüz Türkiye' raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
AK Parti 'Terörsüz Türkiye' raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
Sputnik Türkiye
AK Parti, TBMM’de faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için hazırladığı kapsamlı raporu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T18:17+0300
2025-12-18T18:17+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
tbmm
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
terörsüz türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1a/1062724103_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4192c26efd72aee80adb06b50fc2323f.jpg
'Terörsüz Türkiye' vizyonu çerçevesinde hazırlanan ve 15 bölümden oluşan yaklaşık 50–55 sayfalık rapor AK Parti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşlerinin alınmasının ardından raporun, yarın TBMM Başkanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. Bu süreçle birlikte komisyonda temsil edilen tüm siyasi partilerin rapor sunumları tamamlanmış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/11-yargi-paketinin-ilk-15-maddesi-tbmm-adalet-komisyonunda-kabul-edildi-1101536085.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1a/1062724103_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_144623268c02d0421ddcd71ad289285c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak parti, tbmm, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, terörsüz türkiye
ak parti, tbmm, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, terörsüz türkiye

AK Parti 'Terörsüz Türkiye' raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

18:17 18.12.2025
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© AA
Abone ol
AK Parti, TBMM’de faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için hazırladığı kapsamlı raporu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.
'Terörsüz Türkiye' vizyonu çerçevesinde hazırlanan ve 15 bölümden oluşan yaklaşık 50–55 sayfalık rapor AK Parti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşlerinin alınmasının ardından raporun, yarın TBMM Başkanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.
Bu süreçle birlikte komisyonda temsil edilen tüm siyasi partilerin rapor sunumları tamamlanmış olacak.
TBMM Adalet Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
TÜRKİYE
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
4 Aralık, 10:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала