AK Parti 'Terörsüz Türkiye' raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

AK Parti, TBMM’de faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için hazırladığı kapsamlı raporu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

'Terörsüz Türkiye' vizyonu çerçevesinde hazırlanan ve 15 bölümden oluşan yaklaşık 50–55 sayfalık rapor AK Parti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşlerinin alınmasının ardından raporun, yarın TBMM Başkanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. Bu süreçle birlikte komisyonda temsil edilen tüm siyasi partilerin rapor sunumları tamamlanmış olacak.

