https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ak-parti-terorsuz-turkiye-raporunu-cumhurbaskani-erdogana-sundu-1101937203.html
AK Parti 'Terörsüz Türkiye' raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
AK Parti 'Terörsüz Türkiye' raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
Sputnik Türkiye
AK Parti, TBMM’de faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için hazırladığı kapsamlı raporu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T18:17+0300
2025-12-18T18:17+0300
2025-12-18T18:17+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
tbmm
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
terörsüz türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1a/1062724103_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4192c26efd72aee80adb06b50fc2323f.jpg
'Terörsüz Türkiye' vizyonu çerçevesinde hazırlanan ve 15 bölümden oluşan yaklaşık 50–55 sayfalık rapor AK Parti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşlerinin alınmasının ardından raporun, yarın TBMM Başkanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. Bu süreçle birlikte komisyonda temsil edilen tüm siyasi partilerin rapor sunumları tamamlanmış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/11-yargi-paketinin-ilk-15-maddesi-tbmm-adalet-komisyonunda-kabul-edildi-1101536085.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1a/1062724103_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_144623268c02d0421ddcd71ad289285c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ak parti, tbmm, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, terörsüz türkiye
ak parti, tbmm, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, terörsüz türkiye
AK Parti 'Terörsüz Türkiye' raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
AK Parti, TBMM’de faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için hazırladığı kapsamlı raporu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.
'Terörsüz Türkiye' vizyonu çerçevesinde hazırlanan ve 15 bölümden oluşan yaklaşık 50–55 sayfalık rapor AK Parti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşlerinin alınmasının ardından raporun, yarın TBMM Başkanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.
Bu süreçle birlikte komisyonda temsil edilen tüm siyasi partilerin rapor sunumları tamamlanmış olacak.