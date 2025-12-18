https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/yildiz-tilbe-ve-hulya-avsar-tartismasi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1101906324.html

Yıldız Tilbe ve Hülya Avşar tartışması sosyal medyada gündem oldu

Yıldız Tilbe ve Hülya Avşar tartışması sosyal medyada gündem oldu

Sputnik Türkiye

Yıldız Tilbe ve Hülya Avşar arasında yıllar önce yaşandığı ileri sürülen tartışma yeniden gündem oldu. Tilbe, 'ben bu sözleri söylemedim' diyerek olanları... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-18T10:59+0300

2025-12-18T10:59+0300

2025-12-18T10:59+0300

yaşam

hülya avşar

yıldız tilbe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103336/43/1033364398_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d13fd3247f81d41c244ed930a65a2a18.png

Sosyal medyada 10 yıl önce Yıldız Tilbe ile Hülya Avşar arasında bir tartışma yaşandığı ve ikilinin birbirlerine hakaret ettiği iddia edilmişti. Tilbe Tilbe, kendisinin sarf ettiği öne sürülen sözleri yalanlayarak "Hülya Avşar için günlerdir yazılan o hakaret cümleleri benim ağzımdan çıkmamıştır" dedi. İddialar sosyal medyayı karıştırdıİddiaya göre; Hülya Avşar, Yıldız Tilbe için "Çok çirkin, sanatı bırak. Kime ne lâzımsın?" dedi. Tilbe de Avşar'a; "Evet, sen çok güzelsin. Herkesin işine yarayabilirsin, kapı zili gibisin gelen basıyor, giden basıyor" sözleriyle karşılık verdi. Taraflara atfedilen cümleler kısa sürede gündem olurken Yıldız Tilbe ve Hülya Avşar'dan açıklama geldi.Ben söylemedim İddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yıldız Tilbe; "Selamlar, Hülya Avşar için günlerdir yazılan o hakaret cümleleri benim ağzımdan çıkmamıştır. 10 yıl önce yaşanmış bir olayda söylemediğim sözlerin bir fotoğrafımla birlikte paylaşılıp, söylemişim gibi kullanılması ve güncellenmesini doğru bulmuyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-aleyna-tilki-danla-bilic-ve-irem-saka-gozalti-karari-1101901887.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hülya avşar, yıldız tilbe