Venezüella, Trump’ın ‘petrol’ iddiasını reddetti

Venezüella'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada’nın, BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği ve bir kopyası Sputnik’in eline geçen mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Venezüella'nın petrolü, doğal kaynakları ve topraklarının ABD’ye ait olduğunu” yönündeki iddiasına tepki gösterdi.Moncada, “Venezüella tarihinde daha önce hiçbir yabancı gücün devlet veya hükümet lideri, Venezüella’nın petrol sahaları ve diğer varlıkları da dahil ulusal topraklarının onlara ait olduğu gibi akıl almaz bir fikri ortaya atmadı. Bu hezeyan, Venezüella'nın onların iradesine boyun eğmemesi durumunda ülkemizin silahlı kuvvetleri tarafından saldırıya uğrayacağı yönündeki ültimatomla daha da güçlendiriliyor” ifadesini kullandı.ABD'nin petrole bağımlılığının sınırı olmadığını kaydeden Venezüellalı diplomat, ABD'nin son zamanlarda Venezüella’ya karşı yaptığı tüm iddiaların “sadece bir göz boyamadan” ibaret olduğunu söyledi.Moncada, ABD'nin Venezüella petrolüne yönelik planlarını “bağımsız bir ülkeye karşı yapılan devasa bir şantaj eylemi” olarak nitelendirdi.Maduro: ABD’nin tehditlerine rağmen petrol ticaretine devam edeceğizVenezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Washington'ın taleplerine ve tehditlerine rağmen, ülkesinin halkına ait olan petrol ve diğer doğal kaynakların ticaretine devam edeceğini söyledi.ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarını “savaşçı ve sömürgeci iddialar” olarak nitelendiren Maduro, hükümetinin ulusal ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak hareket ettiğini vurguladı. Venezüella lideri, ülkenin kaynaklarına el koyma girişimlerinin rejim değişikliğini meşrulaştırmayı ve ülkeyi bir sömürgeye dönüştürmeyi amaçladığını kaydetti.

