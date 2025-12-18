https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/venezuella-trumpin-petrol-iddiasini-reddetti-1101899608.html
Venezüella, Trump’ın ‘petrol’ iddiasını reddetti
Venezüella, Trump’ın ‘petrol’ iddiasını reddetti
Sputnik Türkiye
Venezüella'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Moncada, ABD'nin ülkesinin petrol ve varlıkları üzerindeki hak iddialarını “çılgınca bir fikir” ve... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T07:21+0300
2025-12-18T07:21+0300
2025-12-18T07:23+0300
dünya
venezüella
abd
samuel moncada
nicolas maduro
donald trump
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103891/01/1038910159_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_325ba5025aba3601f4aaec6f62fcea16.jpg
Venezüella'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada’nın, BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği ve bir kopyası Sputnik’in eline geçen mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Venezüella'nın petrolü, doğal kaynakları ve topraklarının ABD’ye ait olduğunu” yönündeki iddiasına tepki gösterdi.Moncada, “Venezüella tarihinde daha önce hiçbir yabancı gücün devlet veya hükümet lideri, Venezüella’nın petrol sahaları ve diğer varlıkları da dahil ulusal topraklarının onlara ait olduğu gibi akıl almaz bir fikri ortaya atmadı. Bu hezeyan, Venezüella'nın onların iradesine boyun eğmemesi durumunda ülkemizin silahlı kuvvetleri tarafından saldırıya uğrayacağı yönündeki ültimatomla daha da güçlendiriliyor” ifadesini kullandı.ABD'nin petrole bağımlılığının sınırı olmadığını kaydeden Venezüellalı diplomat, ABD'nin son zamanlarda Venezüella’ya karşı yaptığı tüm iddiaların “sadece bir göz boyamadan” ibaret olduğunu söyledi.Moncada, ABD'nin Venezüella petrolüne yönelik planlarını “bağımsız bir ülkeye karşı yapılan devasa bir şantaj eylemi” olarak nitelendirdi.Maduro: ABD’nin tehditlerine rağmen petrol ticaretine devam edeceğizVenezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Washington'ın taleplerine ve tehditlerine rağmen, ülkesinin halkına ait olan petrol ve diğer doğal kaynakların ticaretine devam edeceğini söyledi.ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarını “savaşçı ve sömürgeci iddialar” olarak nitelendiren Maduro, hükümetinin ulusal ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak hareket ettiğini vurguladı. Venezüella lideri, ülkenin kaynaklarına el koyma girişimlerinin rejim değişikliğini meşrulaştırmayı ve ülkeyi bir sömürgeye dönüştürmeyi amaçladığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/trump-venezuellanin-el-koydugu-petrolu-geri-istiyoruz-1101896135.html
venezüella
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103891/01/1038910159_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_5f46683e32418c4ae2b85e3f05265de4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezüella, abd, samuel moncada, nicolas maduro, donald trump, petrol
venezüella, abd, samuel moncada, nicolas maduro, donald trump, petrol
Venezüella, Trump’ın ‘petrol’ iddiasını reddetti
07:21 18.12.2025 (güncellendi: 07:23 18.12.2025)
Venezüella'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Moncada, ABD'nin ülkesinin petrol ve varlıkları üzerindeki hak iddialarını “çılgınca bir fikir” ve “saçmalık” olarak nitelendirdi.
Venezüella'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada’nın, BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği ve bir kopyası Sputnik’in eline geçen mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Venezüella'nın petrolü, doğal kaynakları ve topraklarının ABD’ye ait olduğunu” yönündeki iddiasına tepki gösterdi.
Moncada, “Venezüella tarihinde daha önce hiçbir yabancı gücün devlet veya hükümet lideri, Venezüella’nın petrol sahaları ve diğer varlıkları da dahil ulusal topraklarının onlara ait olduğu gibi akıl almaz bir fikri ortaya atmadı. Bu hezeyan, Venezüella'nın onların iradesine boyun eğmemesi durumunda ülkemizin silahlı kuvvetleri tarafından saldırıya uğrayacağı yönündeki ültimatomla daha da güçlendiriliyor” ifadesini kullandı.
ABD'nin petrole bağımlılığının sınırı olmadığını kaydeden Venezüellalı diplomat, ABD'nin son zamanlarda Venezüella’ya karşı yaptığı tüm iddiaların “sadece bir göz boyamadan” ibaret olduğunu söyledi.
Moncada, ABD'nin Venezüella petrolüne yönelik planlarını “bağımsız bir ülkeye karşı yapılan devasa bir şantaj eylemi” olarak nitelendirdi.
Maduro: ABD’nin tehditlerine rağmen petrol ticaretine devam edeceğiz
Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Washington'ın taleplerine ve tehditlerine rağmen, ülkesinin halkına ait olan petrol ve diğer doğal kaynakların ticaretine devam edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarını “savaşçı ve sömürgeci iddialar” olarak nitelendiren Maduro, hükümetinin ulusal ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak hareket ettiğini vurguladı.
Venezüella lideri, ülkenin kaynaklarına el koyma girişimlerinin rejim değişikliğini meşrulaştırmayı ve ülkeyi bir sömürgeye dönüştürmeyi amaçladığını kaydetti.