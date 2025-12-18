Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/trump-venezuellanin-el-koydugu-petrolu-geri-istiyoruz-1101896135.html
Trump: Venezüella'nın el koyduğu petrolü geri istiyoruz
Trump: Venezüella'nın el koyduğu petrolü geri istiyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, beklenen ulusa sesleniş konuşmasında ülkenin başarılarından bahsedeceğini ifade ederken, Caracas'ın ABD petrolüne el koyduğunu öne... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T01:08+0300
2025-12-18T01:08+0300
dünya
donald trump
venezüella
washington
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_281d52fde699162ba1338db58b815287.png
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya karşı askeri bir operasyon başlatmayı planladığı yönündeki haberlerin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetiminin geçen yılki başarılarından bahsetmeyi planladığını söyledi.Trump yaptığı konuşmada, "Bence bu akşamki mesaj şu: Bir karmaşa devraldık ve harika bir iş çıkardık, çıkarmaya devam ediyoruz ve ülkemiz çok yakında her zamankinden daha güçlü olacak" dedi.Trump ayrıca Venezüella ile ilgili birçok soruya yanıt vererek, Caracas'ın ABD petrolüne el koyduğu ve Washington'ın bunu geri almayı planladığı yönündeki önceki iddialarını yineledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/venezuella-abdnin-gercek-motivasyonu-ortaya-cikti-1101893553.html
venezüella
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_41:0:704:497_1920x0_80_0_0_227aec0ea8caf6af9c2c921f7e66a122.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, venezüella, washington
donald trump, venezüella, washington

Trump: Venezüella'nın el koyduğu petrolü geri istiyoruz

01:08 18.12.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, beklenen ulusa sesleniş konuşmasında ülkenin başarılarından bahsedeceğini ifade ederken, Caracas'ın ABD petrolüne el koyduğunu öne sürerek söz konusu petrolü geri istediklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya karşı askeri bir operasyon başlatmayı planladığı yönündeki haberlerin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetiminin geçen yılki başarılarından bahsetmeyi planladığını söyledi.
Trump yaptığı konuşmada, "Bence bu akşamki mesaj şu: Bir karmaşa devraldık ve harika bir iş çıkardık, çıkarmaya devam ediyoruz ve ülkemiz çok yakında her zamankinden daha güçlü olacak" dedi.
Trump ayrıca Venezüella ile ilgili birçok soruya yanıt vererek, Caracas'ın ABD petrolüne el koyduğu ve Washington'ın bunu geri almayı planladığı yönündeki önceki iddialarını yineledi:

Venezüella petrol haklarımızı elimizden aldı. Orada çok petrolümüz vardı, bildiğiniz gibi şirketlerimizi kovdular ve biz onu geri istiyoruz

Venezüella bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
DÜNYA
Venezüella: ABD'nin gerçek motivasyonu ortaya çıktı
Dün, 22:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала