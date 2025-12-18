https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/trump-venezuellanin-el-koydugu-petrolu-geri-istiyoruz-1101896135.html

Trump: Venezüella'nın el koyduğu petrolü geri istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, beklenen ulusa sesleniş konuşmasında ülkenin başarılarından bahsedeceğini ifade ederken, Caracas'ın ABD petrolüne el koyduğunu öne... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya karşı askeri bir operasyon başlatmayı planladığı yönündeki haberlerin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetiminin geçen yılki başarılarından bahsetmeyi planladığını söyledi.Trump yaptığı konuşmada, "Bence bu akşamki mesaj şu: Bir karmaşa devraldık ve harika bir iş çıkardık, çıkarmaya devam ediyoruz ve ülkemiz çok yakında her zamankinden daha güçlü olacak" dedi.Trump ayrıca Venezüella ile ilgili birçok soruya yanıt vererek, Caracas'ın ABD petrolüne el koyduğu ve Washington'ın bunu geri almayı planladığı yönündeki önceki iddialarını yineledi:

