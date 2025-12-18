https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/venezuella-aciklarinda-abd-ucak-gemisinden-4-ucak-havalandi-1101895701.html

‘Venezüella açıklarında ABD uçak gemisinden 4 uçak havalandı’

ABD’ye ait USS Gerald Ford uçak gemisinden havalanan dört savaş uçağının, Venezüella kıyılarına yakın bölgede uçuş gerçekleştirdiği bildirildi. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Flightradar24 verilerine göre, artan gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Caracas’a savaş ilan edebileceği' yönündeki haberlerin ardından, ABD’ye ait uçak gemisinden havalanan 4 savaş uçağı Venezüella açıklarında uçuş gerçekleştiriyor. Bölgeye daha önce uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un bir taarruz grubu ile yaklaştığı bildirilmişti.Uçuş izleme platformu Flightradar24’ün verilerine göre, bölge hava sahasında şu anda bir F/A-18E/F Super Hornet savaş uçağı, iki adet elektronik harp uçağı Boeing EA-18G Growler ve uzun menzilli radar erken uyarı sistemiyle donatılmış E-2D Advanced Hawkeye deniz tipi taktik uçak bulunuyor.Söz konusu uçuşların, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’un ismini açıklamadığı bir Amerikan Kongre üyesine atıfla, ‘ABD Başkanı Donald Trump’ın perşembe sabahı Venezüella’ya savaş ilan etmeye hazırlandığı’ iddiasının ardından gelmesi dikkat çekti.Daha önce Military Watch Magazine, ABD’ye ait USS Gerald R. Ford isimli uçak gemisinin bir taarruz grubu eşliğinde Venezüella’ya “hızlı bir hava saldırısı düzenlemeye imkan tanıyacak” menzile kadar yaklaştığını bildirmişti.Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, yaptırım kapsamındaki tüm petrol tankerlerinin Venezüella’ya giriş ve çıkışlarının bloke edilmesi talimatını verdiğini duyurmuştu. Trump, ayrıca, Caracas yönetiminden “ABD’den çalındığını” iddia ettiği petrol, toprak ve diğer varlıkların geri verilmesini talep etmiş ve ülkeye “benzeri görülmemiş bir şok yaşatmakla” tehdit etmişti.

