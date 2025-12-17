https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/tucker-carlson-trump-persembe-sabahi-venezuellaya-savas-ilan-edebilir-1101893820.html

Tucker Carlson: Trump, perşembe sabahı Venezüella’ya savaş ilan edebilir

Gazeteci Tucker Carlson, ismini vermediği bir ABD Kongre üyesine atıfla, ABD Başkanı Donald Trump’ın perşembe sabahı Venezüella ile savaşın başladığını ilan... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, ismini açıklamadığı bir Amerikan Kongre üyesine atıfla, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezüella’ya savaş ilan etmeye hazırlandığını öne sürdü.Carlson, “Dün Kongre üyelerine savaşın kaçınılmaz olduğu ve Başkan’ın bu akşam saat 21.00’de ulusa sesleniş konuşmasında bunu ilan edeceği söylendi. Bunun gerçekten olup olmayacağını kim bilebilir ki. Bana bunu bu sabah Kongre üyelerinden biri söyledi” ifadelerini kullandı.Trump’ın ulusa sesleniş konuşmasını, perşembe günü saat 05.00’te (Washington saatiyle çarşamba akşamı) Beyaz Saray’dan yapması planlanıyor.Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın konuşmasının ağırlıklı olarak yılın bilançosuna ve yeni girişimlere ayrılacağı belirtildi.

