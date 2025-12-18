Türkiye
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Berrak Tüzünataç adliyeye gitti
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Berrak Tüzünataç adliyeye gitti
Uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik 8 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, ifade vermek için adliyeye gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim Çarşamba günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlü isimlerden 8'inin testi ise pozitif çıkmıştı. O isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Berrak Tüzünataç adliyeye gitti

14:18 18.12.2025 (güncellendi: 14:37 18.12.2025)
© AA / AZIZ UZUN
© AA / AZIZ UZUN
Uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.
Ünlü isimlere yönelik 8 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, ifade vermek için adliyeye gitti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim Çarşamba günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlü isimlerden 8'inin testi ise pozitif çıkmıştı. O isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.
