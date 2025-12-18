https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinan-4-unlu-isim-serbest-birakildi-1101936649.html
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 ünlü isim serbest bırakıldı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 ünlü isim serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümine Senna Yıldız serbest bırakıldı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T17:49+0300
2025-12-18T17:49+0300
2025-12-18T17:49+0300
yaşam
aleyna tilki
i̇rem sak
danla bilic
cumhuriyet başsavcılığı
adli tıp kurumu
uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101902611_0:258:760:686_1920x0_80_0_0_3ac2b6c0e74511a54b659616ce344c06.png
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Dört isim daha sonra serbest bırakıldı.Kan ve saç örnekleri alındıSabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı belirtilmişti. Adreslerinde bulunamayan ve yurt dışında bulundukları belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Sena Yıldız, uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneklerinin alınarak test yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dört ünlü isim, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-aleyna-tilki-danla-bilic-ve-irem-saka-gozalti-karari-1101901887.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101902611_0:226:760:796_1920x0_80_0_0_23f1cb8b2799f687b8baeb139017cf1f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleyna tilki, i̇rem sak, danla bilic, cumhuriyet başsavcılığı, adli tıp kurumu, uyuşturucu
aleyna tilki, i̇rem sak, danla bilic, cumhuriyet başsavcılığı, adli tıp kurumu, uyuşturucu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 ünlü isim serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümine Senna Yıldız serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Dört isim daha sonra serbest bırakıldı.
Kan ve saç örnekleri alındı
Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı belirtilmişti. Adreslerinde bulunamayan ve yurt dışında bulundukları belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Sena Yıldız, uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneklerinin alınarak test yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dört ünlü isim, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.