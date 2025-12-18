https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinan-4-unlu-isim-serbest-birakildi-1101936649.html

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 ünlü isim serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümine Senna Yıldız serbest bırakıldı. 18.12.2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Dört isim daha sonra serbest bırakıldı.Kan ve saç örnekleri alındıSabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı belirtilmişti. Adreslerinde bulunamayan ve yurt dışında bulundukları belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Sena Yıldız, uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneklerinin alınarak test yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dört ünlü isim, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

