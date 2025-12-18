Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-400den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1101922416.html
Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu: Bin 400’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu: Bin 400’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerin vurulduğunu ve bin 405... 18.12.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1405 askerini etkisiz hale getirdi ve 17 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna’da, silahlı oluşumları besleyen enerji tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve depoların yanı sıra, 149 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait 216 İHA’yı düşürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerin vurulduğunu ve bin 405 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1405 askerini etkisiz hale getirdi ve 17 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Ukrayna’da, silahlı oluşumları besleyen enerji tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve depoların yanı sıra, 149 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait 216 İHA’yı düşürdü.
