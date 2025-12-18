https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-400den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1101922416.html

Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu: Bin 400’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu: Bin 400'den fazla militan etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1405 askerini etkisiz hale getirdi ve 17 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna’da, silahlı oluşumları besleyen enerji tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve depoların yanı sıra, 149 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait 216 İHA’yı düşürdü.

