Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Ukrayna krizinden daha güçlü bir ülke olarak çıkıyoruz

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Ukrayna krizinden daha güçlü bir ülke olarak çıkıyoruz

Sputnik Türkiye

Ukrayna krizinin sonuçlarının küresel nitelik taşıdığına dikkat çeken Kiselev, Rusya’nın bu krizden daha güçlü bir ülke olarak çıktığını belirtti. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, bugün medya grubunun Moskova’daki multimedya basın merkezinde düzenlenen ‘Ukrayna krizinin küresel sonuçları’ başlıklı forumunda konuştu.Kiselev, “Ukrayna krizinin sonuçları gerçekten küresel. Rusya güçleniyor ve bu krizden tamamen farklı bir ülke olarak çıkıyor. Dün, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimiz ve büyüklüğümüze ve tarihimize yakışır şekilde küresel bir etkiye sahip olduğumuz için gerçekten egemen bir ülke haline geldiğimizi söyledi” şeklinde konuştu.Rusya'nın tüm tahminlere rağmen geleceğe güvenle baktığını, oysa Batı'nın bir felaket yaşadığını ve birliğini kaybettiğini belirten Rossiya Segodnya Genel Müdürü, “ABD ve Avrupa arasında soğuk savaş gelişiyor ve AB içinde ciddi anlaşmazlıklar artıyor” ifadesini kullandı.Kiselev, “Yani, ‘B Planı’ yok. Batı, Ukrayna'yı fiilen parasız ve fikirsiz bıraktı. Çünkü para olsaydı, savaşa devam etme fikri olurdu, ama şimdi bunların hepsi askıda” dedi.Çin ve Hindistan'ın ortaya çıkan çok kutuplu dünyada yerlerini bulduklarına dikkat çeken Rus gazeteci, bu ülkelerin Rusya ile yakın işbirliği içinde olduklarını ve Rusya'nın da onlar için mutlak bir destek noktası olduğunu kaydetti. Kiselev, “Özellikle de ABD ile nükleer dengeyi koruması nedeniyle bu ülkelerin mevcut konumlarının oluşmasında Rusya büyük rol oynuyor” diye ekledi.

