https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/turkiye-kupasinda-galatasaray-basaksehiri-tek-golle-yendi-1101941763.html

Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Başakşehir'i tek golle yendi

Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Başakşehir'i tek golle yendi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki ilk maçında RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-18T22:41+0300

2025-12-18T22:41+0300

2025-12-18T22:41+0300

spor

başakşehir

galatasaray

galatasaray sportif aş

galatasaray spor kulübü

ziraat türkiye kupası

türkiye ziraat kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101941589_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_00e510261a66a80cfe5f1decba114ce7.jpg

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki ilk maçında Galatasaray, RAMS Başakşehir’i sahasında konuk etti.Sarı kırmızılı takımın forveti Ahmed Kutucu’nun bireysel yeteneğiyle 22. dakikada bulduğu gol maçın tek skoru oldu. Başakşehir ise Bertuğ Yıldırım ve Shomurodov'la önemli fırsatlar yakalasa da değerlendiremedi. İkinci yarıda hem Günay Güvenç hem de Muhammed Şengezer’in kritik kurtarışları dikkat çekerken, Galatasaray üstünlüğünü koruyarak sahadan 1-0’lık sonuçla ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/kupada-son-sampiyon-sahaya-cikiyor-galatasaray---basaksehir-maci-hangi-kanalda-1101936410.html

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

başakşehir, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası