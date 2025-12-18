https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/turkiye-kupasinda-galatasaray-basaksehiri-tek-golle-yendi-1101941763.html
Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Başakşehir'i tek golle yendi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki ilk maçında RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki ilk maçında Galatasaray, RAMS Başakşehir’i sahasında konuk etti.Sarı kırmızılı takımın forveti Ahmed Kutucu’nun bireysel yeteneğiyle 22. dakikada bulduğu gol maçın tek skoru oldu. Başakşehir ise Bertuğ Yıldırım ve Shomurodov'la önemli fırsatlar yakalasa da değerlendiremedi. İkinci yarıda hem Günay Güvenç hem de Muhammed Şengezer’in kritik kurtarışları dikkat çekerken, Galatasaray üstünlüğünü koruyarak sahadan 1-0’lık sonuçla ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki ilk maçında Galatasaray, RAMS Başakşehir’i sahasında konuk etti.
Sarı kırmızılı takımın forveti Ahmed Kutucu’nun bireysel yeteneğiyle 22. dakikada bulduğu gol maçın tek skoru oldu. Başakşehir ise Bertuğ Yıldırım ve Shomurodov'la önemli fırsatlar yakalasa da değerlendiremedi.
İkinci yarıda hem Günay Güvenç hem de Muhammed Şengezer’in kritik kurtarışları dikkat çekerken, Galatasaray üstünlüğünü koruyarak sahadan 1-0’lık sonuçla ayrıldı.