Trump'ın açıklamasından önce karar: Venezüella'ya karşı askeri harekatı yasaklayan kararı reddetti

Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi, ABD silahlı kuvvetlerinin, Kongre onayı olmadan askeri harekata girişmesini yasaklayan kararı reddetti. Yani Kongre onayı zorunlu hale... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T04:12+0300
ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Kongre onayı olmadan Venezüella'da veya Venezüella'ya karşı askeri harekata girişmesini yasaklayan bir kararı reddetti.Yayınlanan bilgilere göre Temsilciler Meclisi, ABD silahlı kuvvetlerinin, Kongre tarafından yetkilendirilmedikçe, 'Batı Yarımküre'deki başkan tarafından terörist örgüt olarak belirlenmiş herhangi bir örgütle' olan çatışmalardan çekilmesini öngören bir karar tasarısına 216'ya 210 oyla karşı çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Venezüella hükümetini yabancı terör örgütü olarak tanımladığını ve Venezüella'ya giriş çıkış yapan yaptırım uygulanan tüm petrol tankerlerine 'tamamen' abluka uygulanması emrini verdiğini söylemişti.
ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Kongre onayı olmadan Venezüella'da veya Venezüella'ya karşı askeri harekata girişmesini yasaklayan bir kararı reddetti.
Yayınlanan bilgilere göre Temsilciler Meclisi, ABD silahlı kuvvetlerinin, Kongre tarafından yetkilendirilmedikçe, 'Batı Yarımküre'deki başkan tarafından terörist örgüt olarak belirlenmiş herhangi bir örgütle' olan çatışmalardan çekilmesini öngören bir karar tasarısına 216'ya 210 oyla karşı çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Venezüella hükümetini yabancı terör örgütü olarak tanımladığını ve Venezüella'ya giriş çıkış yapan yaptırım uygulanan tüm petrol tankerlerine 'tamamen' abluka uygulanması emrini verdiğini söylemişti.