https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/venezuella-abdnin-gercek-motivasyonu-ortaya-cikti-1101893553.html
Venezüella: ABD'nin gerçek motivasyonu ortaya çıktı
Venezüella: ABD'nin gerçek motivasyonu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Karayipler'deki büyük çaplı konuşlandırmasının ardındaki gerçek motivasyonun ortaya çıktığını... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T22:32+0300
2025-12-17T22:32+0300
2025-12-17T22:32+0300
dünya
abd
vladimir padrino lopez
venezüella
abd
washington
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_71c70eb6c0effd2a1aebb3491ad1c331.jpg
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeye deniz ablukası ilan ederek Venezüella'ya askeri bir saldırıda bulunduğunu belirterek, Washington'un uyuşturucu ticaretini engelleme çabasıyla değil, Venezüella'nın petrolü ve kaynaklarıyla ilgilendiğini söyledi.Lopez, ne uluslararası toplumun ne de Venezüella halkının artık buna inanmadığını da söyleyeyerek, "Venezüella özgür bir ülke, egemen bir ülke. Biz barışseveriz, ancak gerçek kendini dayattı. Bu saldırganlık artık askeri bir çatışmaya dönüştü. Bu bir askeri kuşatma" dedi. Venezüella hükümeti ayrıca Trump'ın açıklamalarını reddetti ve konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıyacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/trump-venezuella-donanma-tarafindan-kusatildi-hukumet-teror-orgutu-ilan-edildi-1101858451.html
venezüella
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_a512dc08cf0340e2da1bc55b40bba0d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, vladimir padrino lopez, venezüella, abd, washington, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
abd, vladimir padrino lopez, venezüella, abd, washington, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Venezüella: ABD'nin gerçek motivasyonu ortaya çıktı
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Karayipler'deki büyük çaplı konuşlandırmasının ardındaki gerçek motivasyonun ortaya çıktığını söyledi.
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeye deniz ablukası ilan ederek Venezüella'ya askeri bir saldırıda bulunduğunu belirterek, Washington'un uyuşturucu ticaretini engelleme çabasıyla değil, Venezüella'nın petrolü ve kaynaklarıyla ilgilendiğini söyledi.
"Gerçek ortaya çıktı. Bu petrolle, doğal kaynaklarımızla ilgili. Uyuşturucu ticaretiyle ya da suç örgütleriyle ilgili değil... Bu, kendi kendine çöken, inandırıcı olmayan ve eskimiş bir anlatı"
Lopez, ne uluslararası toplumun ne de Venezüella halkının artık buna inanmadığını da söyleyeyerek, "Venezüella özgür bir ülke, egemen bir ülke. Biz barışseveriz, ancak gerçek kendini dayattı. Bu saldırganlık artık askeri bir çatışmaya dönüştü. Bu bir askeri kuşatma" dedi.
Venezüella hükümeti ayrıca Trump'ın açıklamalarını reddetti ve konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıyacağını söyledi.