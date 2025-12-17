https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/venezuella-abdnin-gercek-motivasyonu-ortaya-cikti-1101893553.html

Venezüella: ABD'nin gerçek motivasyonu ortaya çıktı

Venezüella: ABD'nin gerçek motivasyonu ortaya çıktı

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Karayipler'deki büyük çaplı konuşlandırmasının ardındaki gerçek motivasyonun ortaya çıktığını

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeye deniz ablukası ilan ederek Venezüella'ya askeri bir saldırıda bulunduğunu belirterek, Washington'un uyuşturucu ticaretini engelleme çabasıyla değil, Venezüella'nın petrolü ve kaynaklarıyla ilgilendiğini söyledi.Lopez, ne uluslararası toplumun ne de Venezüella halkının artık buna inanmadığını da söyleyeyerek, "Venezüella özgür bir ülke, egemen bir ülke. Biz barışseveriz, ancak gerçek kendini dayattı. Bu saldırganlık artık askeri bir çatışmaya dönüştü. Bu bir askeri kuşatma" dedi. Venezüella hükümeti ayrıca Trump'ın açıklamalarını reddetti ve konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıyacağını söyledi.

