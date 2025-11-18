https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/her-mutfakta-olan-camasir-suyu-bizi-nasil-zehirliyor-doc-dr-arslan-bu-iki-maddeyi-asla-1101090059.html

Her mutfakta olan çamaşır suyu bizi nasıl zehirliyor? Doç. Dr. Arslan 'bu iki maddeyi asla karıştırmayın' diyerek uyardı

Her mutfakta olan çamaşır suyu bizi nasıl zehirliyor? Doç. Dr. Arslan 'bu iki maddeyi asla karıştırmayın' diyerek uyardı

Art arda yaşanan zehirlenme vakaları, evde kullanılan kimyasal maddeler konusunda da kafaları karıştırdı. Neredeyse her evin temizlik malzemeleri listesinin... 18.11.2025

İstanbul'da bir aileyi hayattan koparan zehirlenmenin tam nedeni henüz bilinmiyor ancak otel ilaçlamasının tedbirsiz yapılmış olasılığı da ihtimallerden biri. İlaçlama esnasında kullanılan kimyasallar kadar olmasa da gündelik hayatta sıkça kullanılan temizlik ürünleri de hayati riskler oluşturabiliyor. Her evin mutfak ve banyosunda muhakkak bulunan deterjanlar ne kadar güvenli? Temizlik esnasında 'daha derin temizlik' amacıyla kullanılan çamaşır suyu zehirler mi?Çamaşır suyu ile tuz ruhu karıştırılırsa ne olur?Sputnik Türkiye'ye konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ferhat Arslan, çamaşır suyu ile tuz ruhunu neden asla karıştırmamak gerektiğini anlattı:Çamaşır suyunu sıcak su ile karıştıranlar dikkat: Zararı 4 kat artıyorÇamaşır suyu kullanımına ilişkin bir diğer husus da uçucu özelliğinin sıcak su ile artması, yani zararının katlanması. Arslan, "Örneğin birçok kişi banyo temizliğinde sıcak su kullanıyor. Oysa sıcak su, çamaşır suyunun uçucu yan ürünlerini (özellikle THM) 3 veya 4 kat artırabiliyor. Bu durum solunum yoluyla maruz kalmayı çok yükseltiyor" ifadelerini kullandı.Temizlik kokusu değil, dezenfektan kokusu: 'Bağımlılık yapıyor'Temizlik yapıldıktan sonra ortamda kalan ve 'temizlik kokusu' diye adlandırılan koku ise yine aynı ölçüde zararlı, üstelik bağımlılık da yapıyor:Çamaşır suyu çok zor arınıyor: 'Ertesi gün de havaya karışır''Bu iki maddeyi asla karıştırmayın'Dr. Arslan'ın ev temizliği konusunda çok kritik bir uyarısı var, çamaşır suyu ile tuz ruhunun asla karıştırılmaması. Peki neden?Temizlik yaparken dikkat: Bunları asla yapmayınÇamaşır suyu ile tuz ruhu karışımı solunursa ne olur?Temizlik esnasında solunması halinde ne yapılmalı?Çamaşır suyu riski nasıl azalır?

