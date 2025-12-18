Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/taris-zeytinyagi-alim-fiyatini-acikladi-1101933862.html
Tariş, zeytinyağı alım fiyatını açıkladı
Tariş, zeytinyağı alım fiyatını açıkladı
Sputnik Türkiye
Zeytinyağının, rekoltesinin bu yıl düşük olması sebebiyle alım fiyatları arttı. Nisan ayına kadar 140 TL olan 5 asit zeytin yağının alım fiyatı son bir ayda... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T16:43+0300
2025-12-18T16:43+0300
ekonomi̇
zeytinyağı
tari̇ş
tariş zeytin ve zeytinyağı birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088923887_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4842d956a39a67fd256c10a66b5f9a4.jpg
Geçtiğimiz yıllarda düşük fiyatları nedeniyle üreticileri zorda bırakan ve pek çok çiftçinin maliyeti karşılamadığı gerekçesi ile ürünü ağacında bıraktığı zeytin meyvesi son açıklanan fiyatlarla kıymete bindi.Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlar yaklaşık 2 yıldır zor günler yaşayan zeytin üreticinin umutlarını yeşertti. Son açıklanan rakamlara göre yemeklik zeytinyağı fiyatı 305 TL oldu.Güncel zeytinyağı fiyat listesiTürkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da zeytinde sezonu hareketliliği sürerken, zeytinyağı fiyatları da açıklandı.Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlara göre şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/turkiyenin-dunya-lideri-oldugu-findikta-2025-yili-zorlu-gecti-sebep-zirai-don-mu-kokarca-mi-1101179935.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088923887_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7ce4a0a8662808a821aac41a56f2aff8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tariş, zeytinyağı alım fiyatını açıkladı, zeytinyağı, zeytinyağı alım fiyatı
tariş, zeytinyağı alım fiyatını açıkladı, zeytinyağı, zeytinyağı alım fiyatı

Tariş, zeytinyağı alım fiyatını açıkladı

16:43 18.12.2025
© Hakan Firikzeytinyağı
zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© Hakan Firik
Abone ol
Zeytinyağının, rekoltesinin bu yıl düşük olması sebebiyle alım fiyatları arttı. Nisan ayına kadar 140 TL olan 5 asit zeytin yağının alım fiyatı son bir ayda yüzde 35 artarak 190 TL'ye yükselirken cizemlik yemeklik yağ ise 305 TL oldu.
Geçtiğimiz yıllarda düşük fiyatları nedeniyle üreticileri zorda bırakan ve pek çok çiftçinin maliyeti karşılamadığı gerekçesi ile ürünü ağacında bıraktığı zeytin meyvesi son açıklanan fiyatlarla kıymete bindi.
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlar yaklaşık 2 yıldır zor günler yaşayan zeytin üreticinin umutlarını yeşertti. Son açıklanan rakamlara göre yemeklik zeytinyağı fiyatı 305 TL oldu.

Güncel zeytinyağı fiyat listesi

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da zeytinde sezonu hareketliliği sürerken, zeytinyağı fiyatları da açıklandı.
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlara göre şöyle:

yemeklik yağlarda 0,3 asit 305 TL, 0,5 asit 295, 0,8 asit 290 TL, 1 asit 265 TL, 1,5 asit 245 TL, 2 asit 225 TL olarak açıklandı. Diğer naturel sızma yağlarda ise; 0,3 asit 295 TL, 0,5 asit285 TL, 0,8 Asit 280 TL, 1 asit ham yağ ise 202 TL

fındık - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
EKONOMİ
Türkiye'nin dünya lideri olduğu fındıkta 2025 yılı zorlu geçti: Sebep zirai don mu, kokarca mı?
26 Kasım, 12:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала