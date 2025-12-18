https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/taris-zeytinyagi-alim-fiyatini-acikladi-1101933862.html

Tariş, zeytinyağı alım fiyatını açıkladı

Zeytinyağının, rekoltesinin bu yıl düşük olması sebebiyle alım fiyatları arttı.

Geçtiğimiz yıllarda düşük fiyatları nedeniyle üreticileri zorda bırakan ve pek çok çiftçinin maliyeti karşılamadığı gerekçesi ile ürünü ağacında bıraktığı zeytin meyvesi son açıklanan fiyatlarla kıymete bindi.Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlar yaklaşık 2 yıldır zor günler yaşayan zeytin üreticinin umutlarını yeşertti. Son açıklanan rakamlara göre yemeklik zeytinyağı fiyatı 305 TL oldu.Güncel zeytinyağı fiyat listesiTürkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da zeytinde sezonu hareketliliği sürerken, zeytinyağı fiyatları da açıklandı.Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlara göre şöyle:

