Türkiye'nin dünya lideri olduğu fındıkta 2025 yılı zorlu geçti: Sebep zirai don mu, kokarca mı?

Fındık üretiminde ve ihracatında dünya birincisi olan Türkiye zorlu bir yılı geride bırakıyor. Özellikle bahar aylarında etkili olan zirai don, Doğu... 26.11.2025

Türkiye uzun yıllardır fındıkta bir dünya markası. Dünya fındığının üçte ikisini üreten Türkiye'de 2025 yılında fındık üretiminde zirai don dengeleri alt üst etti, üstüne bir de kahverengi kokarca böceğinin fındık kalitesini düşürmesi ile terazi iyice şaştı.Sputnik Türkiye konuyu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Fiskobirlik Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve veteriner hekim Hüseyin Durusu'ya sordu. Fındıkta 2025'te verim alındı mı?Türkiye fındık üretiminde dünyada lider konumunda, peki bu gelir olarak da kendini gösteriyor mu? CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Türkiye'nin sektörden yeteri kadar beslenemediğini söyledi:'2025 fındık açısından berbat bir yıldı'Fiskobirlik Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve veteriner hekim Hüseyin Durusu 2025 yılının fındık üreticisi açısından zorlu geçtiğini vurguladı:'Fındık üreticisi üretimden çıkma noktasına geldi'Durusu, fındıktaki durumun sadece 2025 yılı özelinde olmadığını söyledi ve son yıllarda üretici lehine çalışmaların da yetersiz kaldığını vurguladı:Fındık üretimi zor mu? Fındıkta kâr elde etmek zor mu?Adıgüzel fındıktan katma değerin Türkiye'de olmadığına dikkat çekti ve "Çünkü çok ucuza gidiyor. Natürel fındık olarak yani sadece sofralık yemek olarak da örneğin marketten alıyorsunuz 1000 liraya ama siz satıyorsunuz 200 liraya. Çok ciddi bir fark var. Bazen 10 katına ulaşıyor bu. Yani üreticinin daha çok mağdur olduğu bir sistemi yaşıyoruz. Bir de maliyeti çok yüksek, üretim maliyeti. Çünkü arazi düz değil. İnsan emeği üzerinden yürüdüğü için işçilik payı çok yüksek, arazinin yamaç olması, dallarla ağaç tarzında olması nedeniyle bunun makineli tarıma da uygun olmaması yüzünden işçiliği yüksek. Dolayısıyla maliyeti yüksek, maliyetini düşürmek mümkün değil. Dolayısıyla burada maliyetin üzerine insanların bir de bir miktar kar payı koyarak satmaya kalktığı zaman bugünkü değerinin 400 liradan aşağı olmaması lazım. Halbuki tam yarı fiyatına 200 liraya bir rakam açıkladı TMO" dedi.Durusu: Maliyetler arttıFiskobirlik Eski Yönetim Kurulu Başkanı Durusu, fındık üretimindeki maliyet hesabına da dikkat çekti:Fındık fiyatı ne kadar belirlendi?Fındık üretiminin daha kolay yolu var mı?Peki Türkiye'de fındık üretimi zor mu, hangi bölgeler daha elverişli? Adıgüzel, fındık üretiminin zorluklarından bahsetti:Tarımda kahverengi kokarca sorunu: Kokarca fındığı nasıl etkiliyor? Tadını değiştiriyor mu?2025 yılında tarımda zirai don kadar kokarca da bel büktü. Kokarcanın fındığa zararını anlatan Adıgüzel "Fındığın içerisinde yara açıyor, kalitesini düşürüyor bir de kalibre olarak yani çapını küçültüyor. Biz fındığın kabuğun içindeki doluluk oranına randıman deriz. Bir fındığın kabuklu şekildeki ağırlığının yarısı olunca, yüzde 50'si olunca 50 randıman, yüzde 51 olunca 51 randıman, böyle gider bu. Aslında ortalaması 50 randımandır, tam yarısıdır içindeki esas yediğimiz fındığın gram olarak değeri. Kokarcanın müdahale ettiği fındıkta bu 20-30'lara düşer. Bunlar yaralı olup acıyor çürüyor. Yani doğumundan tutun hiç üretim yapmamasından, fındık ürünü vermemesinden, küçük vermesine ve yaralı vermesine kadar her aşamasında zarar veriyor. Bu önceki yıl yüzde 25'e kadar zarar görülmüştü kiloda. Ama yıllar içerisinde bu zararın artacağını tahmin ediyoruz. Neye göre diyoruz bunu? Bir önceki yılda yüzde 5 zarar vermişti rekolteye. Geçen yıl yüzde 25 verdi, bu giderek artacak" dedi.'1 tanesi 3 bin yavru bırakıyor'Durusu ise kokarca ile topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini belirtti ve ilaçlamaya dikkat çekti:'Ferrero algı yaptı'İklimsel tüm zorlanmalara ek olarak Nutella'nın üreticisi Ferrero ile ilgili Türkiye'den fındık alımını durduracağına yönelik haberler yapıldı ve piyasa bu iddianın ardından dalgalanma yaşadı.CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel süreci şöyle anlattı:Suni haberlerle piyasada fındık fiyatının düşünüldüğünü ifade eden Adıgüzel "İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde, 'mışlı mişli' bir haber yapıldı. Ferrero Türkiye'den fındık almayacakmış dendi. Yani bu tür algılarla piyasayı çekip çeviriyorlar. Açıkça çıkıp kendileri yapamıyorlar. Çünkü Türkiye'de zaten olağan şüpheli durumunda, takip altındalar. Rekabet Kurumunun bir kararı var. Ferrero da kabul etti, bir sözleşme yaptılar, Dedi ki; birincisi, ben devletin rakamının altında fiyat açıklamayacağım. İkincisi, ben en az 45 bin ton Eylül ile Aralık sonu arasında alım yapacağım gibi bazı taahhütler verdi. O yüzden kendi açıkça sahiplenemiyor, el altından haber yaptırıyor. Millet panik yapsın, Ferrero almazsa fındık elimizde kalır diye pazara indirsin fındığı. Bu şekilde fiyat düşsün. Ferrero ve saz arkadaşları ucuza kapatsın. Bu açıkça bir soygun girişimi idi, hızlı bir şekilde pozisyon aldık. Bu oyunu bozduk. Bunun üzerine Rekabet Kurumu da bir açıklama yaparak kendisini uyardı. Ama yine de garanti alım taahhüdünü 45 bin tondan 30 bin tona düşürmeyi başardılar" dedi.Fındık üretiminde hangi adımlar atılmalı?Adıgüzel fındık konusunda muhakkak fındık piyasası kurulması gerektiğini söyledi:Durusu ise "Ürün komiteleri kurup ürün komiteleriyle birlikte bilimsel hareket etmek lazım. Nerede üretildiğini, ne kadar üretildiğini planlamak lazım. Türkiye'de neyin, nereden, ne kadar üretileceğinin hesabı yok. Tarımda eğer başarılı olacaksak, mücadele de topyekûn olacak. Gübreleme konusunda hala bilgisizce ürünler kullanılıyor. İhtiyacı olmayan gübreler kullanılıyor. Bunlar bilimsel bir heyet şeklinde herkese ulaştığı, düzenli bir şekilde getirilmesi lazım." dedi.Fındık işçilerinin durumu: 'Giderler yüksek'Fındık işçilerinin konaklama şartlarının yıllar içine geliştiğini vurgulayan Durusu, "Geçici barınma yerleri ayarlanıyor. Konutlar dahi oluyor. Çadırda kalıyorlardı şimdi daha güzel, tabi çadır da var. Yemek firmaları var, oradan geliyor. Giderler çok yüksek. Büyük bir kesim de daldan alma. Fındık ağacından direkt toplamak. Kimi yerlerde de yerden toplamak. Arazi yapısı dolayısıyla arazi yapısı dolayısıyla makineleşme çok fazla değil." dedi.Fındıkta son rakamlarAnadolu Ajansı'nın 21 Kasım'daki haberine göre Türkiye, 650 bin tonluk fındık üretimiyle İtalya'nın önünde yer aldı. Fındıkta dünyadaki üretimin yarısından fazlası, Türkiye'de üretiliyor. Bu çerçevede, dünyada toplam 1 milyon 125 bin 221 ton kabuklu fındık üretimi gerçekleştirilirken, Türkiye'de 650 bin ton üretim yapılıyor.Türkiye'nin ardından, fındık üretiminde İtalya 102 bin 740 tonla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 85 bin 460 tonla ABD, 75 bin 409 tonla Azerbaycan ve 65 bin 647 tonla Şili takip ediyor.

