Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev'deki Batılı diplomatik misyonların Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının ülke için doğurduğu olumsuz sonuçların giderek arttığı görüşünde olduğunu belirtti.



SVR, iş insanı Timur Mindiç merkezli olarak ortaya çıkarılan ve Vladimir Zelenskiy ile Kiev yönetiminden isimleri de kapsayan yolsuzluk skandalı hakkında bir açıklama yaptı.



📍SVR'nin açıklamasında öne çıkanlar şöyle:



🔴Batılı diplomatik çevreler, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in otoritesinde hızlı düşüş olduğunu kaydediyor



🔴'Mindiç-Zelenskiy skandalı' Ukrayna'yı mahvediyor



🔴Ukrayna'daki yolsuzluk skandalı, cephedeki Ukraynalı askerler arasında moralin ciddi şekilde düşmesine neden oldu



🔴Batılı diplomatlar, öfkeli vatandaşların Ukrayna elitine misilleme yapabileceğini dışlamıyor



🔴Ukraynalıların yarısından fazlası, ateşkes uğruna Donbass'taki topraklarda Rusya'nın egemenliğini tanımaya istekli ve bu sayı sürekli artıyor



🔴Ukraynalılar, Kiev rejimi için savaşın Batı'dan gelen mali yardımın dizginsizce çalınmasının bir aracı haline geldiğini anlamaya başlıyor