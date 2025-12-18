Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
SVR: Batı, Kiev'deki yolsuzluk skandalının doğurduğu olumsuz sonuçların giderek arttığı görüşünde
SVR: Batı, Kiev'deki yolsuzluk skandalının doğurduğu olumsuz sonuçların giderek arttığı görüşünde
Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının yankılarıyla ilgili bilgi paylaşan SVR, Batılı diplomatik misyonlarda hakim olan görüşü aktardı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev'deki Batılı diplomatik misyonların Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının ülke için doğurduğu olumsuz sonuçların giderek arttığı görüşünde olduğunu belirtti.SVR, iş insanı Timur Mindiç merkezli olarak ortaya çıkarılan ve Vladimir Zelenskiy ile Kiev yönetiminden isimleri de kapsayan yolsuzluk skandalı hakkında bir açıklama yaptı.📍SVR'nin açıklamasında öne çıkanlar şöyle: 🔴Batılı diplomatik çevreler, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in otoritesinde hızlı düşüş olduğunu kaydediyor🔴'Mindiç-Zelenskiy skandalı' Ukrayna'yı mahvediyor🔴Ukrayna'daki yolsuzluk skandalı, cephedeki Ukraynalı askerler arasında moralin ciddi şekilde düşmesine neden oldu🔴Batılı diplomatlar, öfkeli vatandaşların Ukrayna elitine misilleme yapabileceğini dışlamıyor🔴Ukraynalıların yarısından fazlası, ateşkes uğruna Donbass'taki topraklarda Rusya'nın egemenliğini tanımaya istekli ve bu sayı sürekli artıyor🔴Ukraynalılar, Kiev rejimi için savaşın Batı'dan gelen mali yardımın dizginsizce çalınmasının bir aracı haline geldiğini anlamaya başlıyor
SVR: Batı, Kiev'deki yolsuzluk skandalının doğurduğu olumsuz sonuçların giderek arttığı görüşünde

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUkrayna yolsuzluk protestosu
Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının yankılarıyla ilgili bilgi paylaşan SVR, Batılı diplomatik misyonlarda hakim olan görüşü aktardı.
