Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Piyasa değerleri güncellendi

Trendyol Süper Lig'de 2025 yılının son piyasa değeri güncellemesi tamamlandı. Yapılan güncelleme sonrası ligde forma giyen Türk futbolcuların güncel piyasa... 18.12.2025

2025'in sonuna yaklaşırken Süper Lig'de ara transfer dönemi hız kazandı. Kulis bilgileri sosyal medyada gündem olurken transfer öncesi ligde forma giyen oyuncuların piyasa değeri güncellendi. Futbol veri platformu Transfermarkt, Süper Lig’de mücadele eden futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Son güncellemede birçok yıldız ismin değerinde düşüş yaşanırken, bazı genç futbolcular performanslarıyla dikkat çekerek önemli bir değer artışı kaydetti.En çok değer kazanan oyuncu Trabzonspor’dan Christ Ravynel Inao Oulai (+4 milyon euro) olurken, en fazla değer kaybı yaşayan isim yine Trabzonspor’dan Andre Onana (-5 milyon euro) oldu.

