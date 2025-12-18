https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/super-ligin-en-degerli-oyunculari-belli-oldu-piyasa-degerleri-guncellendi-1101899390.html
2025'in sonuna yaklaşırken Süper Lig'de ara transfer dönemi hız kazandı. Kulis bilgileri sosyal medyada gündem olurken transfer öncesi ligde forma giyen oyuncuların piyasa değeri güncellendi. Futbol veri platformu Transfermarkt, Süper Lig’de mücadele eden futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Son güncellemede birçok yıldız ismin değerinde düşüş yaşanırken, bazı genç futbolcular performanslarıyla dikkat çekerek önemli bir değer artışı kaydetti.En çok değer kazanan oyuncu Trabzonspor’dan Christ Ravynel Inao Oulai (+4 milyon euro) olurken, en fazla değer kaybı yaşayan isim yine Trabzonspor’dan Andre Onana (-5 milyon euro) oldu.
2025
Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu: Piyasa değerleri güncellendi
07:23 18.12.2025 (güncellendi: 07:24 18.12.2025)
Trendyol Süper Lig’de 2025 yılının son piyasa değeri güncellemesi tamamlandı. Yapılan güncelleme sonrası ligde forma giyen Türk futbolcuların güncel piyasa değerleri de netlik kazandı. Böylece Süper Lig’in en yüksek piyasa değerine sahip 10 Türk futbolcusu belli oldu.
2025'in sonuna yaklaşırken Süper Lig'de ara transfer dönemi hız kazandı. Kulis bilgileri sosyal medyada gündem olurken transfer öncesi ligde forma giyen oyuncuların piyasa değeri güncellendi.
Futbol veri platformu Transfermarkt, Süper Lig’de mücadele eden futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Son güncellemede birçok yıldız ismin değerinde düşüş yaşanırken, bazı genç futbolcular performanslarıyla dikkat çekerek önemli bir değer artışı kaydetti.
En çok değer kazanan oyuncu Trabzonspor’dan Christ Ravynel Inao Oulai (+4 milyon euro) olurken, en fazla değer kaybı yaşayan isim yine Trabzonspor’dan Andre Onana (-5 milyon euro) oldu.
Gabriel Sara (Galatasaray) - 20 milyon euro (-2 milyon euro)
En-Nesyri (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-2 milyon euro)
Edson Alvarez (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-2 milyon euro)
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-1 milyon euro)
Leroy Sane (Galatasaray) - 23 milyon euro (-2 milyon euro)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 24 milyon euro (-1 milyon euro)
Orkun Kökçü (Beşiktaş) - 25 milyon euro (-3 milyon euro)
Wilfried Singo (Galatasaray) - 28 milyon euro
Jhon Duran (Fenerbahçe) - 32 milyon euro (-3 milyon euro)
Victor Osimhen (Galatasaray) - 75 milyon euro