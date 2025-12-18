https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/sunucu-okan-karacan-gozaltina-alindi-1101903860.html

Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Dijital içerik platformu GAİN Medya'ya yasadışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki şirketlerde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve bağlı şirketlere yasadışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmişti. Operasyonda holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan kaynaklanan gelirle elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.Okan Karacan soruşturma kapsamında gözaltındaSoruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.MASAK raporu para trafiğini ortaya koyduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketleri mercek altına alındı. İncelemelerde, çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma-çekme işlemleri, yoğun SWIFT hareketleri ve yurt dışındaki bazı şirketlere yapılan yüklü para transferleri tespit edildi. MASAK raporuna göre, bu işlemlerin kaynağı açıklanamadı.450 milyon TL’lik ödeme, 1 milyar TL’yi aşan transferlerSoruşturmada, 2020’de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı belirlendi. 19 Nisan 2024-22 Ekim 2024 arasında şirkete toplam 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 9 Ocak 2025’te 1 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 450 milyon TL ödeme yapıldığı tespit edildi. Şirket sermayesinin 29 Kasım 2024’te 1 milyar TL’ye çıkarıldığı, finansmanın büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı transferlerle sağlandığı kayda geçti.Anahat Medya devri ve şüpheli finansman12 Aralık 2024’te kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya’yı 22 Ocak 2025’te 450 milyon TL bedelle devraldığı, aynı tarihte sermayesini 470 milyon TL’ye çıkardığı belirlendi. 28 Ocak 2025-22 Ağustos 2025 arasında GAİN Medya’ya yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL EFT ve havale yapıldığı, bu işlemlerin yüklü nakit yatırımlarla finanse edildiği tespit edildi.Para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilirken, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.TMSF kayyum atandıElde edilen deliller doğrultusunda Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi; 3 şüpheli yakalandı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri AŞ ve Berton Yapı İnşaat AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

