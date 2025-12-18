https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/sisli-ve-yagissiz-bir-gun-bolge-bolge-hava-durumu-1101898734.html
Sisli ve yağışsız bir gün: Bölge bölge hava durumu
Sisli ve yağışsız bir gün: Bölge bölge hava durumu
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Aralık Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun pus ve sis etkili olacak.
2025-12-18T06:53+0300
2025-12-18T06:53+0300
2025-12-18T06:53+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
yoğun sis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101897969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2993c1f2b8c45bdbcf423c4f8b1f36f3.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Aralık Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARADetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.EGEDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AKDENİZDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZDetay: Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDetay: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/meteoroloji-uzmani-guven-ozdemir-istanbula-kar-yagisi-tarihlerini-acikladi-2-soguk-hava-sistemi-1101836687.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101897969_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_020a5931c9b5c5fd1642a244ea530b19.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
18 aralık hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, bugün hava nasıl, türkiye hava durumu, yağış var mı, sis uyarısı, pus uyarısı, hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde, rüzgar durumu, mgm hava tahmini, perşembe hava durumu
18 aralık hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, bugün hava nasıl, türkiye hava durumu, yağış var mı, sis uyarısı, pus uyarısı, hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde, rüzgar durumu, mgm hava tahmini, perşembe hava durumu
Sisli ve yağışsız bir gün: Bölge bölge hava durumu
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve iç bölgelerde yoğun sis etkili olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Aralık Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE – 15°C:
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 13°C:
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ – 12°C:
Parçalı ve az bulutlu
Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR – 11°C:
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 16°C:
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 17°C:
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 17°C:
Parçalı ve az bulutlu
Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA – 18°C:
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 21°C:
Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 19°C:
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 14°C:
Parçalı ve az bulutlu
Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – 9°C:
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR – 9°C:
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ – 6°C:
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 9°C:
Parçalı ve az bulutlu
Detay: Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU – 14°C:
Parçalı bulutlu
DÜZCE – 14°C:
Parçalı bulutlu
SİNOP – 15°C:
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK – 14°C:
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Detay: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA – 10°C:
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – 12°C:
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – 15°C:
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – 12°C:
Parçalı ve çok bulutlu
Detay: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM – 6°C:
Parçalı ve çok bulutlu
KARS – 4°C:
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA – 10°C:
Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 4°C:
Parçalı ve çok bulutlu
Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BATMAN – 11°C:
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR – 14°C:
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 17°C:
Parçalı bulutlu
MARDİN – 11°C:
Parçalı ve az bulutlu