https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/sisli-ve-yagissiz-bir-gun-bolge-bolge-hava-durumu-1101898734.html

Sisli ve yağışsız bir gün: Bölge bölge hava durumu

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Aralık Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun pus ve sis etkili olacak.

2025-12-18

2025-12-18T06:53+0300

2025-12-18T06:53+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Aralık Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARADetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.EGEDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AKDENİZDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZDetay: Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDetay: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

