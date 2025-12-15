https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-personel-alimi-basladi-basvurular-nereden-yapilacak-1101792700.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başladı: Başvurular nereden yapılacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başladı: Başvurular nereden yapılacak?
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağını açıkladı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T07:25+0300
2025-12-15T07:25+0300
2025-12-15T07:25+0300
türki̇ye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
işe alım
e-devlet kapısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/13/1060129060_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8d508800ce496ec469222bedd686afed.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bakan Göktaş'ın yaptığı açıklamalar arasında doğum izni ve 3 bin personel alımı öne çıkan konular arasındaydı. Göktaş, ayrıca doğum izni ve babalık izni sürelerinin uzatılması çalışmalarına da öncülük ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi. Başvurular e-Devlet üzerindenResmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular, 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, başvuru yapacakları pozisyona ait gerekli belgeleri ve başvuru koşullarını, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda bulabilecek.Başvuru işlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/aile-bakanindan-dogum-izni-aciklamasi-2026nin-hemen-basinda-olmasini-umit-ediyoruz-1101782471.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/13/1060129060_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7a7a5cefe4846bc91479ff83636b65f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, işe alım, e-devlet kapısı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, işe alım, e-devlet kapısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başladı: Başvurular nereden yapılacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bakan Göktaş'ın yaptığı açıklamalar arasında doğum izni ve 3 bin personel alımı öne çıkan konular arasındaydı.
Göktaş, ayrıca doğum izni ve babalık izni sürelerinin uzatılması çalışmalarına da öncülük ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:
"Bu kapsamda hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz."
3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.
Başvurular e-Devlet üzerinden
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular, 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
Adaylar, başvuru yapacakları pozisyona ait gerekli belgeleri ve başvuru koşullarını, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda bulabilecek.
Başvuru işlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapılabilecek.