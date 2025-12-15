https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-personel-alimi-basladi-basvurular-nereden-yapilacak-1101792700.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başladı: Başvurular nereden yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başladı: Başvurular nereden yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağını açıkladı. 15.12.2025

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bakan Göktaş'ın yaptığı açıklamalar arasında doğum izni ve 3 bin personel alımı öne çıkan konular arasındaydı. Göktaş, ayrıca doğum izni ve babalık izni sürelerinin uzatılması çalışmalarına da öncülük ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi. Başvurular e-Devlet üzerindenResmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular, 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, başvuru yapacakları pozisyona ait gerekli belgeleri ve başvuru koşullarını, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda bulabilecek.Başvuru işlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapılabilecek.

