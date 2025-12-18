https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/sanatci-gullunun-olumunde-yeni-iddia-kardeslerinin-avukatindan-eski-es-icin-suc-duyurusu-cinayetin-1101917361.html

Sanatçı Güllü’nün ölümünde yeni iddia, kardeşlerinin avukatından eski eş için suç duyurusu: 'Cinayetin azmettiricisi'

Yalova’da yaşamını yitiren sanatçı Güllü’nün cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir iddia gündeme geldi. Kardeşlerinin avukatı Sevilay Demirsu, Güllü’nün... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni iddialar ortaya atıldı. Sabah'n haberine göre, Güllü’nün kardeşlerinin avukatı Sevilay Demirsu, olayın bir cinayet olduğunu savunarak, sanatçının eski eşi Gürol Gülter’in bu cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla savcılığa başvurduklarını söyledi.'Cinayeti birlikte planladıklarını düşünüyoruz'Avukat Demirsu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“İşlenen cinayette, Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter’in de bu cinayetin azmettiricisi olduğunu, Tuğberk ve Tuğyan ile birlikte cinayeti planladıklarını düşünüyoruz. Güllü’nün eski eş ve çocuklarının da azmettirici olarak yargılanması için Savcılık Makamına bir suç duyurusunda bulunduk. Savcılık makamı tüm iddiaları değerlendirmeye alacaktır.”Azra için devlet koruması talebiDemirsu, Tuğyan’ın kızı Azra’ya ilişkin de talepte bulunduklarını belirterek, “Tuğyan’ın kızı Azra’nın devlet korumasına alınmasını istiyoruz. Kalacak olası mal varlıklarının da reşit olunca Azra’ya kalması için talepte bulunduk. Önümüzdeki günlerde Savcılık Makamı tarafından müvekkillerim çağırılacaktır. Hep birlikte gidip müşteki olarak ifadelerimizi vereceğiz” dedi.'Ben yanarsam sen de yanarsın'Olay gecesi evde bulunan tanık Sultan Nur Ulu’nun ifadeleri de dosyada yer aldı. Ulu, Tuğyan’ın annesini bacaklarından tutarak yukarı ve dışarı doğru çektiğini gördüğünü söyledi. Tanık, olayın ardından Tuğyan’ın kendisini “Ben yanarsam sen de yanarsın” diyerek tehdit ettiğini ve konuşmasını engellemeye çalıştığını anlattı.'Camdan aşırı derecede korkardı'Tanık ifadelerinde, sanatçı Güllü’nün yüksekten ve camdan aşırı derecede korktuğu, temizlik yaparken bile cama yaklaşmadığı vurgulandı. Bu nedenle sanatçının o gece camın önünde bulunmasının ancak bir başkası tarafından zorlanmasıyla mümkün olabileceği savunuldu.Oğlu Tuğberk’in 6 saatlik ifadesiSoruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla yaklaşık 6 saat ifade veren Tuğberk Yağız Gülter, annesi ile ablası Tuğyan arasında sık sık tartışmalar yaşandığını doğruladı. Tuğberk, annesinin alkol tüketiminin yüksek olduğunu, buna rağmen normal şartlarda açık camın yanına asla gitmeyeceğini söyledi.Kasa, çanta ve dikkat çeken detaylarTuğberk, olaydan sonra eve camı kırarak girdiğini ve annesine ait kilitli kasadaki yeşil sırt çantasını alarak evine götürdüğünü anlattı. Çantanın içinde tapular, telif hakları belgeleri, banka cüzdanları ve anneannesinin kesilmiş saçı gibi kişisel eşyaların bulunduğu belirtildi.Ses kayıtları savcılığın radarındaSavcılık tarafından incelenen ses kayıtlarında, “Atacağım camdan, atlayacak mısın?” sözlerinin Tuğyan’a, “Bırak beni” çığlıklarının ise sanatçı Güllü’ye ait olduğu değerlendiriliyor. Tuğberk, annesinin camın önünde bulunması için yalnızca üç ihtimal olduğunu belirtti: camı kapatmak, bir böceği dışarı atmak ya da bir başkası tarafından oraya zorla götürülmek.Tuğberk, annesinin “Malkata” şarkısını çok sevdiğini, bu nedenle şarkı çaldığı için odaya gitmiş olabileceğini söyledi. Ancak ifadesinde, Tuğyan için “menfaatleri için her şeyi yapabilecek biridir” değerlendirmesinde bulunarak şüphelerinin sürdüğünü dile getirdi.

