Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/sahil-guvenlik-komutanligina-uzman-erbas-alinacak-basvurular-19-aralikta-basliyor-1101896779.html
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak: Başvurular 19 Aralık'ta başlıyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak: Başvurular 19 Aralık'ta başlıyor
Sputnik Türkiye
Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. 19 Aralık Cuma günü başlayacak olan başvurular 10 gün boyunca yapılabilecek. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T02:41+0300
2025-12-18T02:41+0300
türki̇ye
sahil güvenlik komutanlığı
türkiye cumhuriyeti
uzman
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102010/14/1020101467_0:48:1024:624_1920x0_80_0_0_3fa02b6179ba6a7666f819f0f16ac92f.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacak.Başvurular, 19-29 Aralık tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu' internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.Başvuruda bulunacak adaylarda aranan koşullar şöyle:Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/kasim-garipoglu-ve-burak-ates-hakkinda-uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-yakalama-karari--1101896544.html
türki̇ye
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102010/14/1020101467_66:0:959:670_1920x0_80_0_0_937d876743802e654ec8dc32f568e9c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sahil güvenlik komutanlığı, türkiye cumhuriyeti, uzman, resmi gazete
sahil güvenlik komutanlığı, türkiye cumhuriyeti, uzman, resmi gazete

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak: Başvurular 19 Aralık'ta başlıyor

02:41 18.12.2025
© AA / Sahil Güvenlik Komutanlığı'Albatros Harekatı'ndan ilk görüntüler
'Albatros Harekatı'ndan ilk görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© AA / Sahil Güvenlik Komutanlığı
Abone ol
Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. 19 Aralık Cuma günü başlayacak olan başvurular 10 gün boyunca yapılabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacak.
Başvurular, 19-29 Aralık tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu' internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.
Başvuruda bulunacak adaylarda aranan koşullar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları,
En az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.
Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.
Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
TÜRKİYE
Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı
02:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала