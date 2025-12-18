https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/sahil-guvenlik-komutanligina-uzman-erbas-alinacak-basvurular-19-aralikta-basliyor-1101896779.html
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak: Başvurular 19 Aralık'ta başlıyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak: Başvurular 19 Aralık'ta başlıyor
Sputnik Türkiye
Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. 19 Aralık Cuma günü başlayacak olan başvurular 10 gün boyunca yapılabilecek. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T02:41+0300
2025-12-18T02:41+0300
2025-12-18T02:41+0300
türki̇ye
sahil güvenlik komutanlığı
türkiye cumhuriyeti
uzman
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102010/14/1020101467_0:48:1024:624_1920x0_80_0_0_3fa02b6179ba6a7666f819f0f16ac92f.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacak.Başvurular, 19-29 Aralık tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu' internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.Başvuruda bulunacak adaylarda aranan koşullar şöyle:Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/kasim-garipoglu-ve-burak-ates-hakkinda-uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-yakalama-karari--1101896544.html
türki̇ye
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102010/14/1020101467_66:0:959:670_1920x0_80_0_0_937d876743802e654ec8dc32f568e9c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sahil güvenlik komutanlığı, türkiye cumhuriyeti, uzman, resmi gazete
sahil güvenlik komutanlığı, türkiye cumhuriyeti, uzman, resmi gazete
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak: Başvurular 19 Aralık'ta başlıyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. 19 Aralık Cuma günü başlayacak olan başvurular 10 gün boyunca yapılabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacak.
Başvurular, 19-29 Aralık tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu' internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.
Başvuruda bulunacak adaylarda aranan koşullar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları,
En az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.
Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.
Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.