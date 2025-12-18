Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/rusyanin-g20-serpasi-abd-putinin-g20-zirvesine-olasi-katilimina-hazirlaniyor-1101941935.html
Rusya'nın G20 Şerpası: ABD, Putin’in G20 Zirvesi’ne olası katılımına hazırlanıyor
Rusya'nın G20 Şerpası: ABD, Putin’in G20 Zirvesi’ne olası katılımına hazırlanıyor
Rusya'nın G20 Şerpası Svetlana Lukaş, ABD'nin 2026'da Miami'de yapılacak G20 liderler zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası katılımına yönelik... 18.12.2025
Rusya’nın G20 nezdindeki şerpası Svetlana Lukaş, Sputnik’e verdiği demeçte ABD’nin 2026’da Miami’de düzenlenecek G20 liderler zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olası katılımına hazırlandığını söyledi.Lukaş, “Dönem başkanı ülke, gelecek yıl aralık ayında Miami’de yapılacak zirveye Vladimir Vladimiroviç Putin’in katılımına hazırlanıyor” dedi.ABD’nin G20 dönem başkanlığı kapsamında temsilciler düzeyindeki ilk toplantı 15-16 Aralık tarihlerinde Washington’da gerçekleştirildi.G20 yapısı gereği, önceki, mevcut ve gelecek dönem başkanları resmi olmayan bir “yönetici üçlü” oluşturarak, grubun çalışmalarında süreklilik ve eşgüdümü sağlıyor. Şu anda bu üçlüde ABD ile birlikte Brezilya ve Güney Afrika yer alıyor.2025’teki G20 liderler zirvesi 22–23 Kasım’da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenmişti. Zirvede Rusya heyetine, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin başkanlık etmişti.
svetlana lukaş, g20, abd, miami, g20 liderler zirvesi, güney afrika, vladimir putin, maksim oreşkin, brezilya, washington
svetlana lukaş, g20, abd, miami, g20 liderler zirvesi, güney afrika, vladimir putin, maksim oreşkin, brezilya, washington

Rusya'nın G20 Şerpası: ABD, Putin’in G20 Zirvesi’ne olası katılımına hazırlanıyor

Rusya'nın G20 Şerpası Svetlana Lukaş, ABD’nin 2026’da Miami’de yapılacak G20 liderler zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olası katılımına yönelik hazırlık yürüttüğünü açıkladı.
Rusya’nın G20 nezdindeki şerpası Svetlana Lukaş, Sputnik’e verdiği demeçte ABD’nin 2026’da Miami’de düzenlenecek G20 liderler zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olası katılımına hazırlandığını söyledi.
Lukaş, “Dönem başkanı ülke, gelecek yıl aralık ayında Miami’de yapılacak zirveye Vladimir Vladimiroviç Putin’in katılımına hazırlanıyor” dedi.
ABD’nin G20 dönem başkanlığı kapsamında temsilciler düzeyindeki ilk toplantı 15-16 Aralık tarihlerinde Washington’da gerçekleştirildi.
G20 yapısı gereği, önceki, mevcut ve gelecek dönem başkanları resmi olmayan bir “yönetici üçlü” oluşturarak, grubun çalışmalarında süreklilik ve eşgüdümü sağlıyor. Şu anda bu üçlüde ABD ile birlikte Brezilya ve Güney Afrika yer alıyor.
2025’teki G20 liderler zirvesi 22–23 Kasım’da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenmişti. Zirvede Rusya heyetine, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin başkanlık etmişti.
Vladivostok Deniz Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
EKONOMİ
Rusya, G20’de en yüksek ticaret gelirine sahip ilk üç ülke arasında
11 Aralık, 07:35
