Batı medyası: Dondurulmuş Rus varlıkları AB'yi iki kampa böldü

Batı medyası: Dondurulmuş Rus varlıkları AB’yi iki kampa böldü

18.12.2025

2025-12-18T07:53+0300

2025-12-18T07:53+0300

2025-12-18T07:58+0300

Politico gazetesi, dondurulmuş Rus varlıklarının, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Avrupalı liderleri iki kampa böldüğünü yazdı.Gazetenin haberinde, “Çarşamba akşamı, Avrupa liderleri en azından kamuoyu önünde uzlaşmaz kamplara bölündü ve kısmen ortak borç konusunda kuzey ve güney arasında yaşanan şiddetli anlaşmazlıkların yeniden canlanması nedeniyle Kiev'in nasıl finanse edileceği konusunda anlaşmaya varmaları pek olası görünmüyor” ifadesine yer verildi.Avrupalı diplomatların, Ukrayna'ya yönelik mali yardım anlaşmasını kurtarmak için 11 saat boyunca uzlaşma üzerinde çalıştığı öne sürülen haberde, “Çıkmazdan kurtulmanın olası bir yoluna dair ilk hatlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yolun, saatlerce sürecek müzakereler sonucunda belirlenmesi gerekecek” dendi.Daha önce Politico, Avrupa Konseyi’nin 18–19 Aralık tarihlerindeki zirvede dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın finanasmanı için kullanımına ilişkin kararı, Belçika’yı devre dışı bırakarak alınabileceğini iddia etmişti. Haberde ayrıca, üye ülkelerin temsilcilerinin, pazartesi günü Brüksel’i bu girişime ikna etmeyi başaramadığı aktarılmıştı. Bu fikri ‘hırsızlık’ olarak nitelendiren Belçika Başbakanı Bart De Wever, konuyu yargıya taşıma ihtimalini dışlamamıştı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya ait egemen varlıkların konfiskasyonunu 18–19 Aralık Avrupa Konseyi zirvesinin gündeminden çıkardığını açıklamıştı. Orban, bunun yerine AB ülkelerinin Ukrayna için ortak kredi alması yönünde bir öneri bulunduğunu, ancak Budapeşte’nin bu formüle karşı olduğunu ifade etmişti.Dondurulmuş Rus varlıklarıAvrupa Komisyonu, 18–19 Aralık’ta yapılacak AB zirvesinde, yaklaşık 210 milyar euro tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılması konusunda üye ülkelerden resmi onay almayı hedefliyor.Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 185 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

