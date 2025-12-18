Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bati-medyasi-dondurulmus-rus-varliklari-abyi-iki-kampa-boldu-1101901668.html
Batı medyası: Dondurulmuş Rus varlıkları AB’yi iki kampa böldü
Batı medyası: Dondurulmuş Rus varlıkları AB’yi iki kampa böldü
Sputnik Türkiye
Avrupa liderlerinin, Brüksel'deki zirve öncesinde, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması konusundaki sert anlaşmazlıklar nedeniyle aralarının açıldığı... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T07:53+0300
2025-12-18T07:58+0300
dünya
avrupa
avrupa birliği
ukrayna
belçika
rusya
ab
dondurulmuş rus varlıkları
politico
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101365/22/1013652269_0:39:1200:714_1920x0_80_0_0_c748a4b0d93027978e5ab3ecc3869f23.jpg
Politico gazetesi, dondurulmuş Rus varlıklarının, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Avrupalı liderleri iki kampa böldüğünü yazdı.Gazetenin haberinde, “Çarşamba akşamı, Avrupa liderleri en azından kamuoyu önünde uzlaşmaz kamplara bölündü ve kısmen ortak borç konusunda kuzey ve güney arasında yaşanan şiddetli anlaşmazlıkların yeniden canlanması nedeniyle Kiev'in nasıl finanse edileceği konusunda anlaşmaya varmaları pek olası görünmüyor” ifadesine yer verildi.Avrupalı diplomatların, Ukrayna'ya yönelik mali yardım anlaşmasını kurtarmak için 11 saat boyunca uzlaşma üzerinde çalıştığı öne sürülen haberde, “Çıkmazdan kurtulmanın olası bir yoluna dair ilk hatlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yolun, saatlerce sürecek müzakereler sonucunda belirlenmesi gerekecek” dendi.Daha önce Politico, Avrupa Konseyi’nin 18–19 Aralık tarihlerindeki zirvede dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın finanasmanı için kullanımına ilişkin kararı, Belçika’yı devre dışı bırakarak alınabileceğini iddia etmişti. Haberde ayrıca, üye ülkelerin temsilcilerinin, pazartesi günü Brüksel’i bu girişime ikna etmeyi başaramadığı aktarılmıştı. Bu fikri ‘hırsızlık’ olarak nitelendiren Belçika Başbakanı Bart De Wever, konuyu yargıya taşıma ihtimalini dışlamamıştı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya ait egemen varlıkların konfiskasyonunu 18–19 Aralık Avrupa Konseyi zirvesinin gündeminden çıkardığını açıklamıştı. Orban, bunun yerine AB ülkelerinin Ukrayna için ortak kredi alması yönünde bir öneri bulunduğunu, ancak Budapeşte’nin bu formüle karşı olduğunu ifade etmişti.Dondurulmuş Rus varlıklarıAvrupa Komisyonu, 18–19 Aralık’ta yapılacak AB zirvesinde, yaklaşık 210 milyar euro tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılması konusunda üye ülkelerden resmi onay almayı hedefliyor.Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 185 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/venezuella-trumpin-petrol-iddiasini-reddetti-1101899608.html
ukrayna
belçika
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101365/22/1013652269_100:0:1101:751_1920x0_80_0_0_0da4143af5b9f94b2bf72ececabaa879.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, avrupa birliği, ukrayna, belçika, rusya, ab, dondurulmuş rus varlıkları, politico
avrupa, avrupa birliği, ukrayna, belçika, rusya, ab, dondurulmuş rus varlıkları, politico

Batı medyası: Dondurulmuş Rus varlıkları AB’yi iki kampa böldü

07:53 18.12.2025 (güncellendi: 07:58 18.12.2025)
© AFP 2023Avrupa Birliği
Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© AFP 2023
Abone ol
Avrupa liderlerinin, Brüksel'deki zirve öncesinde, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması konusundaki sert anlaşmazlıklar nedeniyle aralarının açıldığı belirtildi.
Politico gazetesi, dondurulmuş Rus varlıklarının, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Avrupalı liderleri iki kampa böldüğünü yazdı.
Gazetenin haberinde, “Çarşamba akşamı, Avrupa liderleri en azından kamuoyu önünde uzlaşmaz kamplara bölündü ve kısmen ortak borç konusunda kuzey ve güney arasında yaşanan şiddetli anlaşmazlıkların yeniden canlanması nedeniyle Kiev'in nasıl finanse edileceği konusunda anlaşmaya varmaları pek olası görünmüyor” ifadesine yer verildi.
Avrupalı diplomatların, Ukrayna'ya yönelik mali yardım anlaşmasını kurtarmak için 11 saat boyunca uzlaşma üzerinde çalıştığı öne sürülen haberde, “Çıkmazdan kurtulmanın olası bir yoluna dair ilk hatlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yolun, saatlerce sürecek müzakereler sonucunda belirlenmesi gerekecek” dendi.
Daha önce Politico, Avrupa Konseyi’nin 18–19 Aralık tarihlerindeki zirvede dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın finanasmanı için kullanımına ilişkin kararı, Belçika’yı devre dışı bırakarak alınabileceğini iddia etmişti. Haberde ayrıca, üye ülkelerin temsilcilerinin, pazartesi günü Brüksel’i bu girişime ikna etmeyi başaramadığı aktarılmıştı. Bu fikri ‘hırsızlık’ olarak nitelendiren Belçika Başbakanı Bart De Wever, konuyu yargıya taşıma ihtimalini dışlamamıştı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya ait egemen varlıkların konfiskasyonunu 18–19 Aralık Avrupa Konseyi zirvesinin gündeminden çıkardığını açıklamıştı. Orban, bunun yerine AB ülkelerinin Ukrayna için ortak kredi alması yönünde bir öneri bulunduğunu, ancak Budapeşte’nin bu formüle karşı olduğunu ifade etmişti.

Dondurulmuş Rus varlıkları

Avrupa Komisyonu, 18–19 Aralık’ta yapılacak AB zirvesinde, yaklaşık 210 milyar euro tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılması konusunda üye ülkelerden resmi onay almayı hedefliyor.
Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 185 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Venezüella'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
DÜNYA
Venezüella, Trump’ın ‘petrol’ iddiasını reddetti
07:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала