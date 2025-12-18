https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/rusya-disisleri-kimseye-saldirma-niyetimiz-yok-saygili-diyaloga-acigiz-1101896271.html
Rusya Dışişleri: Kimseye saldırma niyetimiz yok, saygılı diyaloğa açığız
Rusya Dışişleri: Kimseye saldırma niyetimiz yok, saygılı diyaloğa açığız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy, Moskova’nın hiçbir ülkeye saldırma niyetinin olmadığını ve Avrupa’dan gelen “çılgın korku senaryolarına”... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T01:19+0300
2025-12-18T01:19+0300
2025-12-18T01:21+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
rusya
moskova
kiev
avrupa
yaptırım
ültimatom
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lubinskiy, Rus basınına yaptığı açıklamada, Avrupa’dan gelen “korku senaryolarına” rağmen Moskova’nın hiç kimseye saldırma niyetinde olmadığını ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa açık olduğunu belirtti. Lubinskiy, ültimatom ve tehdit dilini kabul etmediklerini, Kiev’e silah sevkiyatının ise yapıcı işbirliğini imkansız kıldığını söyledi.Lubinskiy, “Biz kendi tarafımızdan, bu çılgın ‘korkutma hikayelerine’ cevap olarak yüzlerce kez tekrarladık: Kimseye saldırmaya niyetimiz yok ve diyaloğa açık kalmayı sürdürüyoruz. Ancak diyalog yalnızca karşılıklı saygı çerçevesinde olabilir” dedi.Ültimatom, tehdit ve temelsiz suçlamalar içeren bir dilin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lubinskiy, bu koşullar altında yapıcı bir etkileşimin mümkün olmadığını ifade etti.Lubinskiy, potansiyel muhatapların, Kiev rejimini Rusya’ya karşı saldırganlık için silahlarla doldurmaya, sivilleri ve onların savunucularını öldürmeye, ülke liderliğine yönelik ‘mahkeme’ hayalleri kurmaya ve kendi zararlarına olacak biçimde ‘yaptırım çarkını’ körü körüne çevirmeye devam ettikleri sürece sağlıklı bir işbirliğinin beklenemeyeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/belcika-disisleri-bakani-rus-varliklari-garantisiz-kullanilirsa-belcika-ekonomik-cokusle-karsi-1101894769.html
ukrayna
rusya
moskova
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_84:0:713:472_1920x0_80_0_0_8d3746d5a9ed4a0e92d4a33f9a667cb1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, moskova, kiev, avrupa, yaptırım, ültimatom
rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, moskova, kiev, avrupa, yaptırım, ültimatom
Rusya Dışişleri: Kimseye saldırma niyetimiz yok, saygılı diyaloğa açığız
01:19 18.12.2025 (güncellendi: 01:21 18.12.2025)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy, Moskova’nın hiçbir ülkeye saldırma niyetinin olmadığını ve Avrupa’dan gelen “çılgın korku senaryolarına” rağmen, yalnızca karşılıklı saygıya dayalı diyalogdan yana olduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lubinskiy, Rus basınına yaptığı açıklamada, Avrupa’dan gelen “korku senaryolarına” rağmen Moskova’nın hiç kimseye saldırma niyetinde olmadığını ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa açık olduğunu belirtti. Lubinskiy, ültimatom ve tehdit dilini kabul etmediklerini, Kiev’e silah sevkiyatının ise yapıcı işbirliğini imkansız kıldığını söyledi.
Lubinskiy, “Biz kendi tarafımızdan, bu çılgın ‘korkutma hikayelerine’ cevap olarak yüzlerce kez tekrarladık: Kimseye saldırmaya niyetimiz yok ve diyaloğa açık kalmayı sürdürüyoruz. Ancak diyalog yalnızca karşılıklı saygı çerçevesinde olabilir” dedi.
Ültimatom, tehdit ve temelsiz suçlamalar içeren bir dilin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lubinskiy, bu koşullar altında yapıcı bir etkileşimin mümkün olmadığını ifade etti.
Lubinskiy, potansiyel muhatapların, Kiev rejimini Rusya’ya karşı saldırganlık için silahlarla doldurmaya, sivilleri ve onların savunucularını öldürmeye, ülke liderliğine yönelik ‘mahkeme’ hayalleri kurmaya ve kendi zararlarına olacak biçimde ‘yaptırım çarkını’ körü körüne çevirmeye devam ettikleri sürece sağlıklı bir işbirliğinin beklenemeyeceğini kaydetti.