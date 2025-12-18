https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/rusya-disisleri-kimseye-saldirma-niyetimiz-yok-saygili-diyaloga-acigiz-1101896271.html

Rusya Dışişleri: Kimseye saldırma niyetimiz yok, saygılı diyaloğa açığız

Rusya Dışişleri: Kimseye saldırma niyetimiz yok, saygılı diyaloğa açığız

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy, Moskova’nın hiçbir ülkeye saldırma niyetinin olmadığını ve Avrupa’dan gelen “çılgın korku senaryolarına”... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-18T01:19+0300

2025-12-18T01:19+0300

2025-12-18T01:21+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

rusya

moskova

kiev

avrupa

yaptırım

ültimatom

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lubinskiy, Rus basınına yaptığı açıklamada, Avrupa’dan gelen “korku senaryolarına” rağmen Moskova’nın hiç kimseye saldırma niyetinde olmadığını ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa açık olduğunu belirtti. Lubinskiy, ültimatom ve tehdit dilini kabul etmediklerini, Kiev’e silah sevkiyatının ise yapıcı işbirliğini imkansız kıldığını söyledi.Lubinskiy, “Biz kendi tarafımızdan, bu çılgın ‘korkutma hikayelerine’ cevap olarak yüzlerce kez tekrarladık: Kimseye saldırmaya niyetimiz yok ve diyaloğa açık kalmayı sürdürüyoruz. Ancak diyalog yalnızca karşılıklı saygı çerçevesinde olabilir” dedi.Ültimatom, tehdit ve temelsiz suçlamalar içeren bir dilin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lubinskiy, bu koşullar altında yapıcı bir etkileşimin mümkün olmadığını ifade etti.Lubinskiy, potansiyel muhatapların, Kiev rejimini Rusya’ya karşı saldırganlık için silahlarla doldurmaya, sivilleri ve onların savunucularını öldürmeye, ülke liderliğine yönelik ‘mahkeme’ hayalleri kurmaya ve kendi zararlarına olacak biçimde ‘yaptırım çarkını’ körü körüne çevirmeye devam ettikleri sürece sağlıklı bir işbirliğinin beklenemeyeceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/belcika-disisleri-bakani-rus-varliklari-garantisiz-kullanilirsa-belcika-ekonomik-cokusle-karsi-1101894769.html

ukrayna

rusya

moskova

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, moskova, kiev, avrupa, yaptırım, ültimatom