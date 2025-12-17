Belçika Dışişleri Bakanı: Rus varlıkları garantisiz kullanılırsa Belçika ekonomik çöküşle karşı karşıya kalır

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/belcika-disisleri-bakani-rus-varliklari-garantisiz-kullanilirsa-belcika-ekonomik-cokusle-karsi-1101894769.html
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülke parlamentosunda yaptığı konuşmada, dondurulmuş Rus devlet varlıklarının Ukrayna’ya yardım amacıyla herhangi bir garanti olmaksızın kullanılmasına karşı çıktı. Prevot, Kiev'in finansmanına karşı olmadıklarını, ancak Belçika ekonomisini korumak zorunda olduklarını vurguladı.Prevot, "Daha az hukuki ve mali risk taşıyan alternatif yaklaşımlar mevcut" diyerek, böylesi bir kararın geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini belirtti.Belçika’nın baskılardan ya da olası yaptırımlardan çekinmediğini vurgulayan Bakan, “Ukrayna'nın finansmanına karşı değiliz, yalnızca kendi ekonomik istikrarımızı korumakla yükümlüyüz” dedi.Dondurulmuş Rus varlıklarının tazminat amaçlı kredi modeliyle kullanılmasına da mesafeli yaklaşan Prevot, “Reparasyon kredisi Ukrayna’ya yardım etmenin tek yolu değil. Ayrıca ne en iyi çözüm ne de bizim tercih ettiğimiz seçenek” değerlendirmesinde bulundu.Politico daha önce, Avrupa Konseyi’nin 18–19 Aralık tarihlerindeki zirvede dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın finanasmanı için kullanımına ilişkin kararı, Belçika’yı devre dışı bırakarak alınabileceğini iddia etmişti. Haberde ayrıca, üye ülkelerin temsilcilerinin, pazartesi günü Brüksel’i bu girişime ikna etmeyi başaramadığı aktarılmıştı.Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa Komisyonu’nun Rusya Merkez Bankası’na ait dondurulmuş varlıkları Ukrayna'ya kredi olarak kullandırılması yönündeki önerisini ‘açık bir hırsızlık’ olarak nitelendirmiş, konuyu yargıya taşıma ihtimalini dışlamamıştı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya ait egemen varlıkların konfiskasyonunu 18–19 Aralık Avrupa Konseyi zirvesinin gündeminden çıkardığını açıklamıştı. Orban, bunun yerine AB ülkelerinin Ukrayna için ortak kredi alması yönünde bir öneri bulunduğunu, ancak Budapeşte’nin bu formüle karşı olduğunu ifade etmişti.Dondurulmuş Rus varlıklarıAvrupa Komisyonu, 18–19 Aralık’ta yapılacak AB zirvesinde, yaklaşık 210 milyar euro tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılması konusunda üye ülkelerden resmi onay almayı hedefliyor.Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 185 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
