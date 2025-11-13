https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/adalet-bakani-tunc-ispanyol-mevkidasi-ile-rojin-kabaisi-konustu-1100972930.html
Adalet Bakanı Tunç, İspanyol mevkidaşı ile Rojin Kabaiş'i konuştu
13.11.2025
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cep telefonundaki dijital verilere erişim sağlanması için İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile görüştü. Tunç, "Telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz" dedi. İspanyol Bakan Garcia da konuyu yakından takip ettiklerini belirtirken, "İçişleri Bakanımız da şahsen konuyla ilgilendi. Hem savcılık hem polis kanalıyla yapılacak işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır" ifadelerini kullandı. İspanyol meslektaşıyla Rojin'i konuştuAdalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunç, İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 10. Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile bir araya geldi. Garcia ile Van'da 25 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili dosyayı ele alan Tunç, Kabaiş'in cep telefonundaki dijital verilere erişim sağlanması amacıyla İspanyol makamlarıyla gerçekleştirilen adli işbirliğinin önemini vurguladı.Bakan Tunç, "Rojin kızımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.İspanyol Bakan: İşlemler en kısa sürede sonuçlanacakİspanyol Bakan Garcia ise Rojin dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını, Türk makamlarıyla iletişim kurulduktan sonra konuyu yakından takip ettiklerini belirtti.Türk makamlarından gelen cep telefonunun kriminal incelemesiyle ilgili adli yardımlaşma talebini savcılığa ve polise bildirdiklerini aktaran Garcia, "Dijital verilerin temin edilmesi işlemi polis tarafından gerçekleştirileceği için ayrıca İspanya İçişleri Bakanını bilgilendirdim. Bu konuda İspanyol polisinin mümkün olan en çabuk sürede gerekli işlemleri yapması konusunda talepte bulundum. İçişleri Bakanımız da şahsen konuyla ilgilendi. Hem savcılık hem polis kanalıyla yapılacak işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır." ifadelerini kullandı.
