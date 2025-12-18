https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/oscar-odulleri-toreni-2029dan-itibaren-televizyonda-yayinlanmayacak-1101896103.html
Oscar Ödülleri Töreni 2029'dan itibaren televizyonda yayınlanmayacak
Oscar Ödülleri Töreni 2029'dan itibaren televizyonda yayınlanmayacak
Sputnik Türkiye
Oscar Ödülleri 100. törenin gerçekleşeceği 2028 yılının ardından artık televizyon kanallarında yayınlanmayacak. 2029'dan itibaren ödül törenlerinin yayını... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T01:26+0300
2025-12-18T01:26+0300
2025-12-18T01:31+0300
youtube
oscar
oscar ödül töreni
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/17/1054991080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b85c551a68ea91ae6c1e856ed32fc47e.jpg
Oscar Ödülleri törenlerinin, 2029 ile 2033 yılları arasını kapsayan yeni anlaşma kapsamında televizyonda değil, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da yayınlanacağı duyuruldu.Açıklamaya göre, 2028'de düzenlenecek 100. törenin de mevcut yayıncısı ABC kanalında gösterilmesinin ardından değişikliğe gidilecek.Akademi Ödülleri törenlerinin ve ilgili tüm içeriğin küresel hakları 2029 ila 2033 dahil olmak üzerre özellikle YouTube'a ait olacak. Törenm YouTube'da ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacakSöz konusu kararın nedenindeyse daha çok kişiye ulaşılması hedefi olduğu açıklandı.Anlaşma kapsamında Akademinin sinema temalı 52 milyon parçadan oluşan koleksiyonunun da dijital erişime açılması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/nasanin-yeni-yoneticisi-belli-oldu-1101895385.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/17/1054991080_163:0:811:486_1920x0_80_0_0_7d4112cd4276ab2620e51072b44a4e39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
youtube, oscar, oscar ödül töreni
youtube, oscar, oscar ödül töreni
Oscar Ödülleri Töreni 2029'dan itibaren televizyonda yayınlanmayacak
01:26 18.12.2025 (güncellendi: 01:31 18.12.2025)
Oscar Ödülleri 100. törenin gerçekleşeceği 2028 yılının ardından artık televizyon kanallarında yayınlanmayacak. 2029'dan itibaren ödül törenlerinin yayını YouTube'dan gerçekleşecek.
Oscar Ödülleri törenlerinin, 2029 ile 2033 yılları arasını kapsayan yeni anlaşma kapsamında televizyonda değil, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da yayınlanacağı duyuruldu.
Açıklamaya göre, 2028'de düzenlenecek 100. törenin de mevcut yayıncısı ABC kanalında gösterilmesinin ardından değişikliğe gidilecek.
Akademi Ödülleri törenlerinin ve ilgili tüm içeriğin küresel hakları 2029 ila 2033 dahil olmak üzerre özellikle YouTube'a ait olacak. Törenm YouTube'da ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak
Söz konusu kararın nedenindeyse daha çok kişiye ulaşılması hedefi olduğu açıklandı.
Anlaşma kapsamında Akademinin sinema temalı 52 milyon parçadan oluşan koleksiyonunun da dijital erişime açılması öngörülüyor.