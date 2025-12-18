https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/nasanin-yeni-yoneticisi-belli-oldu-1101895385.html

NASA'nın yeni yöneticisi belli oldu

NASA'nın yeni yöneticisi belli oldu

ABD Senatosu, milyarder girişimci ve özel astronot Jared Isaacman’ın NASA’nın yeni yöneticisi olmasını 67’ye 30 oyla onayladı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Senatosu, milyarder Jared Isaacman'ın Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni yöneticisi olarak atanmasını onayladı.Senato, oylama sonuçlarına göre Isaacman'ın atamasını 67'ye 30 oyla onayladı.Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump, Isaacman'ın geçmişte önde gelen Demokratlara yaptığı mali katkılar ve o dönemde milyarder girişimci Elon Musk ile yönetimin azalan ilişkisi nedeniyle resmi adaylığını ilerletmeme kararı almıştı. Bunun yerine ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'yi NASA'nın geçici yöneticisi olarak atamıştı.Ancak yılın ilerleyen aylarında Trump kararını değiştirmiş ve 5 Kasım'da Isaacman'ı tekrar bu göreve atayacağını duyurdu.

